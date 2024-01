'Zupo' Equísoain: "Me gustaría jubilarme en la liga ASOBAL"

Francisco Javier "Zupo" Equísoain es feliz entrenando en Cerdeña, Italia. En su segunda etapa en el país después de haber dirigido a la selección nacional es el máximo responsable del Raymond Sassari, equipo actualmente en mitad de la tabla que ganó hace unas semanas la Supercopa de Italia al Meran. "Estamos algo descolgados en liga por un mal arranque de un par de partidos, pero vamos a luchar por entrar entre los cuatro primeros y jugar el play off por el título como el año pasado". Zupo reconoce que fue especial volver a levantar una Copa tantos años después: "Casi se me había olvidado".

"Con el balonmano de ahora ya no hay tantas figuras como antes"

El técnico navarro vive entregado por y para el balonmano "24 horas al día" y a la pregunta de si su deporte ha evolucionado opina que "el cambio en el balonmano para bien ha sido por las nuevas reglas", aunque "sólo empleo en momentos de urgencia el jugador extra sin portero, no me gusta el 7 contra 6 porque va en contra de lo que es el propio juego del balonmano". Eso sí, lo utilizó en la final de la Supercopa y consiguió vencer el partido. Mantiene como una de sus señas de identidad la defensa 6-0 cerrada: "Eso es fundamental, eso se mejora pero no se pierde -ríe-".

"Cada año la liga española pierde calidad. Somos la cantera de los franceses"

Zupo sigue la liga ASOBAL, de la que lamenta que "cada año pierde calidad. Somos la cantera de los franceses. Casi ningún equipo ha mejorado este año su plantilla", aunque reconoce que en un futuro le gustaría volver a entrenar en la liga española. "Sé que es difícil porque ahora mismo se busca otro perfil de entrenador pero después de tantos y tantos partidos me gustaría jubilarme cerca de casa entrenando en ASOBAL".

"La pregunta del millón es quién era mejor, Richardson o Balic. Richardson era más completo porque defendía"

En el año en que se cumplen 23 de la Copa de Europa ganada por Portland San Antonio al entonces (y ahora) todopoderoso FC Barcelona en el Palau Blaugrana, Zupo coincide en que "la de aquellos años es la plantilla de más calidad que he tenido. Ver a Iakimovic, Kisselev, Alberto Martín, Richardson o Balic es irrepetible". Zupo desvela que "la pregunta del millón" que siempre le hacen es "quién era mejor, si Jackson Richardson o Ivano Balic. Richardson era más completo porque también defendía, pero ambos tenían magia y eran generosos en el juego. Richardson era más cercano al aficionado y a los niños, eso sí".

"Me gustaría volver a la liga ASOBAL"

Se da la circunstancia de que el 14 de febrero, Día de los Enamorados, se enfrentarán en los banquillos Zupo Equísoain y Mateo Garralda en un Sassari - Siracusa que está despertando la atención del balonmano español. "Nos reencontraremos antes, la semana que viene en la Copa de Italia" y ahí habrá un buen abrazo entre ellos "seguro, seguro". A sus 61 años no se encuentra cansado: "ni aburrido. El día que lo esté diré 'stop', pero me siento joven y soy respetado aquí en Italia".