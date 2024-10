Una victoria de Osasuna rotunda

Osasuna ganó a la Real Sociedad en el campo en un triunfo que comenzó en la pizarra. No es la primera ni la segunda vez que Vicente Moreno establece un planteamiento inicial que consigue tapar las virtudes del rival. Cierto es que la Real Sociedad no está ni mucho menos en su mejor momento, pero buena parte del mérito de que los donostiarras no pudieran atacar con criterio en su campo la tuvo Osasuna.

Eso unido a la calidad de la dupla Bryan - Budimir y la buena aportación de Aimar, Rubén Peña y Torró (este defensiva y ofensivamente) determinó la balanza a la par que las paradas de Sergio Herrera. Son algunas de las conclusiones que extraen del partido Faíco y Lidia Muruzábal desde el Bar La Botería, donde en compañía de Javier Saralegui analizan una victoria que supone romper una racha de casi 50 partidos sin ganar fuera de casa de Vicente Moreno y que eleva la moral de un Osasuna acostumbrado a perder con indolencia en Anoeta durante demasiados años y que ahora enlaza dos victorias consecutivas en San Sebastián.