Víctimas de abusos de la Iglesia piden a los católicos que exijan a la institución religiosa que reconozca el daño causado

En la víspera de que el Defensor del Pueblo entregue al Congreso de los Diputados su informe sobre la pederastia en la Iglesia, hablamos en Onda Cero con Marcos Leyún, portavoz de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra, AVIPIREN.

Considera que en la situación política y social actual, la pederastia en el seno de la Iglesia ha perdido fuerza. Cree que sería preferible que ese informe se hubiera entregado en otro momento, cuando el nuevo gobierno esté constituido, aunque se muestra agradecido por el trabajo del Defensor con el que han colaborado en todo momento.

En lo que se refiere a Navarra, el martes se reunieron representantes de las dos asociaciones de víctimas existentes en la comunidad foral con la consejera de Justicia, Amparo López, y según ha señalado, obtuvieron una respuesta positiva ya que se comprometió a seguir apoyándoles. Antes, desde AVIPIREN habían mostrado su preocupación al considerar que las tres consejerías que ostenta López unidas a la portavocía del Gobierno pudieran impedir que se ocupara suficientemente de su situación.

Marcos Leyún ha insistido en que es necesario que la jerarquía católica local, a través del Arzobispado, y nacional, empiece a tomar otra postura. Ha interpelado "a los cristianos y católicos a que exijan a su Iglesia que se enfrente a este problema, que reconozca lo que sucedió"

Ha señalado que siguen sin ocupar las dos plazas de los representantes de la Iglesia en la comisión navarra creada para el reconocimiento de víctimas, de hecho, nunca las han ocupado aunque Leyún ha asegurado que se les ha invitado siempre que ha habido una reunión. En su opinión, "si no se presentan es porque no quieren decir nada. El problema ya no es que reconozcan lo que hicieron, lo que no puede ser es que sigan con esta política de encubrimiento que la Iglesia ha practicado sobre los abusados de pederastia"

En cuanto al número de víctimas en Navarra, en el informe del Defensor del Pueblo se cifran en 63, aunque el portavoz de AVIPIREN considera que es la punta del iceberg. Señala que si en Francia, un país laico, la Iglesia ha cifrado en 220.000 las víctimas de pederastia en su seno, en un país católico como España, el número puede ser mucho mayor.

Afirma que "muchas víctimas de pederastia no se atreven a decir nada. Es una vergüenza que no tenía que tener el abusado sino el abusador. La realidad es que la gente no declara fácilmente, la incomodidad que supone desde un punto de vista social es alta y depende en qué ambiente, aún más"