Vicente Moreno: "Sé dónde vengo, cuento con la cantera"

Vicente Moreno ha explicado las líneas maestras de su cargo como entrenador del Club Atlético Osasuna. Se ha mostrado muy ilusionado en venir a Pamplona y ha dejado claras varias cuestiones durante su presentación: cuenta con la opinión de todos los que tienen una responsabilidad en diferentes áreas en el club, quiere dar continuidad y aprovechar todo lo bueno de la era e impronta de Jagoba Arrasate en el equipo y sabe dónde viene conociendo, por lo tanto, la idiosincrasia de Osasuna.

"Uno cuando llega a un sitio tiene que hacer un análisis de a dónde va: sé lo que significa Tajonar y no soy dudoso de dar paso a la cantera, en años anteriores gente muy joven ha debutado conmigo. Cuando la gente esté preparada voy a mirar a Tajonar, voy a dejarme guiar por la dirección de Tajonar y sé dónde vengo. Quiero darle esa continuidad a lo que quiere aquí la gente, es una seña de identidad del club y no se entiende de otra manera"

Sobre el estilo de juego que le gustaría plasmar, Moreno ha afirmado: "me gusta que mis equipos manejen todas las facetas del juego, porque siempre te va a hacer falta en determinados momentos de cada partido. Intento trabajar en ser lo mejor posibles en todo. Cuando llegas a un equipo las características son unas muy determinadas y lo más inteligente es intentar adaptarte a esas características. Hay ya un trabajo hecho que se puede aprovechar. A partir de ahí habrá diferencias porque dos personas no somos iguales. Si me das a elegir quiero que mis equipos jueguen bien, agresivos, intensos,... un poco todo lo que transmite siempre Osasuna". "Voy muy de la mano de lo que me voy a encontrar aquí, vamos a aprovechar ese trabajo", ha insistido.

Moreno ha confirmado que ya ha hablado con Jagoba Arrasate: "Se lo quiero agradecer en público, desde el primer momento se ha puesto a mi disposición. Ya le he dicho que lo tengo muy fácil, que todo lo que me ha dicho es idílico".