Txema Mauleón: " Los residentes en pisos tutelados tendrán visitas supervisadas semanalmente"

Los residentes en pisos tutelados dependientes del Ayuntamiento de Pamplona tendrán visitas supervisadas semanalmente. Anuncio que ha realizado el concejal de Acción Social, , Txema Mauleón, en una entrevista en Onda Cero Navarra después de que agentes de Policía Municipal descubriesen el pasado viernes el cadáver de un octogenario que llevaba tiempo fallecido en un apartamento municipal. Mauleón, que ha comparecido posteriormente en comisión, ha señalado que la carencia en la prestación de servicios es una cuestión que viene de hace más de una década y que se va a revertir durante el próximo mes de abril.

Fallo en el recurso

El concejal de Acción Social, Txema Mauleón, reconoce que el sistema ha fallado y que es una situación que no puede volver a repetirse: "No comprendemos como se ha podido llegar a esta situación. Había solo tres personas para atender a más de 150 inquilinos que residen en estos inmuebles". Reconoce asimismo que el seguimiento que se realizaba era "precario" y "a demanda en lugar de ser un seguimiento de oficio". De cara a agilizar este servicio anuncia que se aprobará en el pleno de mañana miércoles más financiación y personal para que no vuelva a repetirse un hecho de este tipo.