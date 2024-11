Tres en Raya: transversalidad y continuidad para San Jorge

Con 66 puntos, el jurado eligió como segunda mejor propuesta ‘Tres en raya’. Ha sido la mejor valorada en el aspecto de movilidad y reducción de afecciones de tráfico con la solución de “un paso subterráneo de un vial por cada dirección” que “aporta una mejora importante al tráfico al eliminar un flujo importante de tráfico de entrada y salida en la dirección norte-sur”. Soterrar un carril facilita “la incorporación del transporte público a la avenida de Navarra” y permite “mantener las paradas en su ubicación actual”. Sin embargo, no consigue optimizar el tráfico este-oeste en la fase 1, antes del PSIS del TAV, “dado que no garantiza la continuidad de la calle Muelle” y por tanto el desvío del tráfico al perímetro del barrio. El jurado no considera adecuada la implantación de la rotonda propuesta al norte “por la cercanía con la rotonda de la PA-30 (…) como por considerar que traslada gran parte del problema” que actualmente existe en la glorieta semaforizada de San Jorge.

‘Tres en raya’ prevé carriles bici y el incremento de las zonas peatonales, pero sin “una estrategia global desde el punto de vista de la movilidad”. El refuerzo y la continuidad previstos en las calles Dr. Juaristi y Dr. Repáraz con el cambio de posición del campo de fútbol. “si bien optimiza el espacio, puede suponer un efecto llamada al tráfico desde Landaben, que perjudicaría la seguridad del entorno escolar del CPEIP San Jorge”. En cuanto al presupuesto, se estima “un tanto bajo en relación con las actuaciones previstas” y carece de una planificación temporal en fases. Se valora positivamente que se pueda realizar el soterramiento en una primera fase sin depender del desmantelamiento de las vías del tren “siempre que se prevea un puente o viaducto que garantice la continuidad de la calle Muelle”.

En lo que se refiere a la solución arquitectónica, se plantea un diseño con urbanización a nivel, “aunque se aprecian problemas de conexión peatonal por realizar el soterramiento antes de las vías del tren, manteniendo la trinchera que hay en la zona norte”. El espacio urbano propuesto es “correcto y adecuado, pero podría haber sido más ambicioso, ya que no plantea una mejora sustancial del espacio público para las personas. Se habla de nuevas zonas ajardinadas en la avenida de Navarra y avenida de San Jorge, “mejorando así el paisaje urbano, a lo que también contribuyen la posible eliminación de porches en edificaciones y la reurbanización de las manzanas interiores con huertas”.