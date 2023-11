Roberto Torres: "Yo quería retirarme en Osasuna, para mí nunca ha habido un sitio mejor"

El 29 de diciembre de 2022, como un coletazo del día de los Santos Inocentes, se hizo público el "adiós" de Roberto Torres a Osasuna. Tras 18 temporadas en el club y 353 partidos oficiales con el primer equipo, el 10 y capitán rojillo "se vio obligado a salir", tal y como explica en Onda Deportiva Navarra. Y si fue una sorpresa la noticia, mayor lo fue el destino, el Foolad iraní, donde entrenaba Nekounam, precursor de este movimiento.

En septiembre de este año, el de Arre se enroló en su segunda aventura en Irán, esta vez con destino en el Gol Gohar Sirjan FC. Allí la temporada ha empezado bien, dos goles y dos asistencias, unido a unos datos físicos "como los de su mejor época en Osasuna", motivos por los que el 31 del Gol Gohar vuelve a sonreír.

Admite Torres que "el fútbol es distinto, un poquito alocado", sin embargo, cuenta con futbolistas "física y técnicamente muy preparados", aunque "les cuesta mucho el tema táctico y la toma de decisiones". Esto propicia partidos que se rompen fácilmente y se convierten en correcalles. La competición corre por sus venas, reconoce Roberto que "ser competitivo es una de sus mayores virtudes" y seguramente la que le ha llevado a conseguir lo que ha conseguido.

El excapitán de Osasuna vuelve a sonreír con el fútbol, pero no todo es alegría y disfrute. Estar lejos de la familia cuesta, "hay días duros, se echa de menos todo", explica. Incluso ver vídeos familiares, acaban doliendo, ya que "en el momento hacen gracia, pero cuando se acaba el vídeo se pasa mal".

El jugador navarro se ha caracterizado, en algunas ocasiones, por su relación con el estamento arbitral. Más allá de protestas en mayor o menor medida justificadas, el 10 siempre ha criticado la diferencia de trato. "Recuerdo un árbitro, en el año del descenso (2016-2017), me vino a decir que esta no era nuestra división, como diciendo que da igual lo que pite porque estáis aquí de paso", relata. "Me hizo mucho daño", añade, ya que cree que "se debe tratar a todos por igual". Torres lamenta que la actitud de los árbitros a veces es "muy chulesca", lo que cree que "no es manera de hacerse respetar", pese a ello insiste en la alta complicación de ser árbitro.

"el fútbol de élite es muy complicado, rendir todos los días a tu mejor nivel es imposible"

En cuanto a la situación del equipo de sus amores, Osasuna, por si había dudas, asegura que "ve bien al equipo". Explica que "la temporada pasada fue todo rodado, parecía todo fácil" y, sin embargo, ahora a la mínima se critica un fichaje o se cuestiona que un jugador u otro "rendía mejor el año pasado". Torres subraya que "el fútbol de élite es muy complicado, rendir todos los días a tu mejor nivel es imposible". Cree que "el equipo está bien" y que está siendo "cuestión de detalles", pero que "la temporada es muy larga". Insiste el excapitán que hay que "tener los pies en el suelo". Pregunta si "terminar en duodécima posición está mal", a lo que responde de inmediato que "no". Tanto es así que calcula que alrededor de diez equipos están en la lucha por entrar en Europa, por lo que "no es nada fácil".

Para "abrir los ojos", el mediapunta recuerda que "este fin de semana jugó el Promesas en Riazor contra un gigante de primera como es el Dépor". En la misma categoría está el Málaga, otro histórico en horas bajas que en el año del ascenso de Osasuna eran rivales directos del equipo rojillo, por lo que pide "no perder la perspectiva".