58 edición del Festival de Jazz de San Sebastián

Repaso a todo lo que nos dejó el festival con Luis Gortari.

Hemos asistido a una espléndida 58 edición del Festival de Jazz de San Sebastián que ha pulverizado todos los records de asistencia con 191.000 personas que durante 5 intensas jornadas han disfrutado de 90 conciertos en 16 escenarios diferentes. Todo comenzó con un "guatecazo" para 40.000 invitados en la playa de la Zurriola de Village People. En la "joya de la corona" que supone "La Trini" (La Plaza de la Trinidad en el corazón de la parte vieja donostiarra) Abdula Ibrahim en estado puro dejó poso al recoger un justo premio Donostia, pero en el día de la lluvia se coronó la nueva reina del Festival: Joss Stone. Eso si que era "singing in the rain" en un show que entró en la historia del Jazzaldia. La "caja dorada" que es el Auditorio Kursaal, con "sold out" en tres de sus citas, acogió a la más esperada Norah Jones con un concierto impecable; a Ben Harper, tras su paso por San Sebastián, lo hemos elevado a la categoría de mito y, como hacen los que ya lo son, Pat Metheny nos dejó sin aliento y con otro saco de felicidad en el cerebro. Rocío Márquez y Bronquio seguro que sorprendieron a los que no los conocían...¡lo que vale esa mujer!. Para terminar esta crónica enamorada de una ciudad y un festival hasta arriba de música y de gente, no quiero olvidarme de las sesiones matinales del teatro Victoria Eugenia patrocinadas por la SGAE, en el que bajo el telón de "Jazzeñe" destacaron las presencias de Niño Josele y Bandolero. Nos vemos en la 59 edición entre los días 24 y 28 de julio de 2024. Dios salve al Jazzaldia. Eskerrik asko.