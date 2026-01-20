Raúl Parada: "Queremos llegar a los últimos partidos en el grupo perseguidor"

El CD Cortes es un equipo acostumbrado a estar en los puestos de arriba del Grupo XV de Tercera División y este año no es menos. Con el técnico Raúl Parada en el banquillo el equipo ribero está luchando contra viento y marea para mantenerse en el grupo cabecero, donde va solo por detrás de la Peña Sport con 34 puntos.

Raúl Parada nos cuenta en esta entrevista en Radioestadio Navarra su experiencia previa en el banquillo y la dirección deportiva del Club Deportivo Brea, actualmente en Regional Preferente de Aragón pero que compitió en Segunda RFEF con él como técnico. También su llegada a Cortes y el proyecto deportivo del club, que merced a su buena temporada anterior no pudo retener más que a nueve futbolistas de esa plantilla. La actual está compitiendo con creces, como demuestran sus 11 triunfos en 18 partidos y su posición en la tabla.

El técnico explica cómo ha sido el devenir de la temporada hasta el momento y su objetivo para la segunda vuelta de la competición: llegar a los últimos partidos en el grupo perseguidor del líder, la intratable Peña Sport de Tafalla.