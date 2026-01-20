Trabajadores de Renfe guardan cinco minutos de silencio en Pamplona por el accidente ferroviario en Adamuz

Trabajadores de Renfe han guardado este martes cinco minutos de silencio en Pamplona en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba). La plantilla en Pamplona se ha unido así a las concentraciones convocadas por el comité general de empresa de Renfe en todo el país, a las 12 horas, en memoria de las víctimas del accidente. La concentración ha tenido lugar frente a la estación de tren de la capital navarra. La representación sindical de la empresa ha manifestado en un comunicado su "más profundo pesar" por el accidente ferroviario. "Ante estas trágicas circunstancias, hacemos un llamamiento a todo el personal del grupo para guardar cinco minutos de silencio en cada centro de trabajo, como muestra de respeto, unión y solidaridad con nuestros compañeros y seres queridos, en estos momentos tan difíciles para toda la comunidad ferroviaria de la que somos parte", ha señalado.

Seguridad como prioridad

Mario Román, responsable de CCOO en Renfe Pamplona, recuerda en Más de Uno Pamplona que la seguridad ferroviaria debe ser una prioridad absoluta y que es necesaria una investigación rigurosa que se lleve a cabo con todas las garantías: "No tenemos que ser sensacionalistas. Al final todos queremos saber qué es lo que ha sucedido, pero también hay que saber que mucha gente está sufriendo por esta situación y que muchas familias que están detrás de todo esto. Hay que dejar que las personas especializadas trabajen en ello. No tenemos ninguna prisa: Lo que tenemos que hacer es intentar luchar para que en el futuro esto nos sirva de aprendizaje", apunta Román. Asegura asimismo que "es seguro viajar en tren" , si bien reconoce que "un accidente de este tipo nos pone en la peor situación". En cuanto a Navarra incide en la necesidad de renovar el material: " Necesitamos más material. Es necesario tener un parque de material suficiente que nos haga no estar expensas de si tenemos que mandar un tren o no al taller porque si no nos quedamos sin vehículo. Por tanto necesitamos esa inversión y esa ayuda que es la que nos facilita a nosotros el trato día a día con el viajero".