Análisis del triunfo de Osasuna contra el Oviedo

El triunfo de Osasuna contra el Oviedo es balsámico de cara a la clasificación liguera y al ánimo rojillo después de una dolorosa eliminación en Copa del Rey. El rival de liga era el colista y muchos aficionados priorizaban esa condición del equipo visitante como baremo a la hora de analizar las prestaciones de Osasuna.

Sin embargo el partido da para muchas lecturas, y muy diferentes a tenor de lo que opinan los contertulios en el Colegio de Médicos de Pamplona: mientras Abraham Del Pozo resalta las carencias defensivas y ofensivas de Osasuna, José Javier Echeverría pone el acento en la escasa producción ofensiva en el centro del campo rojillo y considera desajustado el equipo tras los cambios, cambios cuya eficacia justifica Javier Saralegui y apoya Jose Alenza.

La animada tertulia analiza también la marcha general del equipo y su estado anímico, así como la evolución futbolística de un Osasuna al que le cuesta, como a muchos otros equipos de la liga, despegarse de los puestos bajos de la tabla. Hay elogios compartidos hacia el papel que está desempeñando Javi Galán y al acierto de su incorporación, animando a la dirección deportiva del club a conseguir que se quede en el club rojillo más allá del mes de junio.