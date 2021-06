Policía Municipal prevé más afluencia en las fechas de San Fermín

Las cuatro fuerza de seguridad que intervienen en Navarra, coordinadas en este caso por la Policía Municipal de Pamplona, se han reunido este miércoles para coordinar actuaciones en las fechas que corresponden a unos Sanfermines que por segundo año no se celebran.

Que no se celebren no quiere decir que la Policía no vaya a actuar. Son varios los dispositivos previstos para unas fiestas, que si bien oficialmente no se van a celebrar, tendrán seguramente más movimiento y afluencia que el pasado verano. Javier Goya, jefe de policía municipal.

Tras conversaciones con las Asociaciones de Hostelería, se prevén unos números similares de reservas, sin embargo, mientras que el año pasado muchas se cancelaron, no se espera lo mismo este verano.