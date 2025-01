Parte de las personas desalojadas por la explosión de Noáin comienzan a regresar esta tarde a sus domicilios

A partir de las 17 horas de esta tarde va a comenzar el regreso a sus domicilios de los vecinos de 80 viviendas de Noáin, que tuvieron que ser desalojadas tras la explosión de gas ocurrida el pasado lunes. Se trata de los portales 1-19 de la avenida de la Lostra y de los números 2 al 18 de la calle Concejo de Zabalegui. El retorno se produce después de que la empresa que suministra el gas haya garantizado la estanquidad de la red en las diferentes pruebas realizadas a lo largo de la mañana, según ha informado el Gobierno foral. De la zona más afectada por la explosión, los vecinos de los portales impares de la avenida de la Lostra (del 21 al 31) y de los portales 20 y 30 del concejo de Zabalegui podrán acceder para recoger objetos personales. La explosión se registró en la tarde del lunes, con el resultado de nueve personas heridas de distinta gravedad y 250 personas desalojadas de sus hogares.

Investigacion

Policía Foral y Guardia Civil investigan, entretanto, de manera conjunta por qué se permitió a los vecinos del bloque de viviendas de Noaín regresar a sus viviendas tras haberse producido una primera deflagración. La consejera de Interior, Amparo López, no ha ofrecido más detalles sobre la investigación si bien ha avanzado que está se alargará en el tiempo. Ha recordado, no obstante, que a priori la información que se trasladó desde la empresa suministradora de gas fue que no había riesgo de una nueva explosión. Se ha remitido a la investigación conjunta de la Policía Foral y de la Guardia Civil para determinar por qué se permitió que los vecinos afectados por una fuga de gas en Noáin regresaran a sus casas momentos antes de que se produjera la segunda explosión, en la que se registraron siete heridos. A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Amparo López ha indicado que "será una investigación larga" y ha evitado decir quién autorizó que los vecinos regresaran a sus casas antes de que se registrara la segunda explosión. La consejera ha señalado que "a priori", la información que se trasladó desde la empresa suministradora de gas es que no había riesgo, pero ha comentado que "hay que constatar todo el procedimiento, y toda la información".