Olaia Merino: "Quiero que todo el mundo se sienta identificado con el cartel"

Emocionada, pero entera, así se ha mostrado la ganadora del cartel de San Fermín 2022, Olaia Merino Erviti, cuando se ha anunciado que su obra representaría las fiestas de la ciudad.

Entre rueda de prensa y fotos en la fachada y plaza del ayuntamiento, la ganadora apenas ha tenido tiempo para mirar el móvil o hablar con su aita. Antes de atender al micrófono de Onda Cero, a la sexta, conseguían contactar y expresar su alegría, "no me lo creo", ha afirmaba Olaia en conversación con su padre.

Aitor Plaza: Olaia Merino Erviti, ganadora del cartel con Beti Bezala, muy buenas tardes y enhorabuena.

Olaia Merino: Buenas tardes y muchas gracias.

AP: Te hemos advertido de todo lo que se te viene encima, ¿has podido por lo menos hablar con tu aita?

OM: Sí, ahora acabo de llamar al aita, que me ha visto en las noticias para decírselo. Estoy muy contenta, no sé lo que me espera, pero mientras todo sea bueno... la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida, sobre todo al jurado y a la gente de Pamplona.

AP: Primeros minutos, muchas fotos, ¿te duelen ya los brazos?

OM: Sí, tanto sujetar el cartel al final se te quedan los brazos un poco... pero bueno, es bonito, es una emoción y es una cosa que es como un sueño, no te lo crees.

AP: Beti Bezala, ¿qué es lo que quieres representar con este cartel?

OM: Quiero representar a la gente de Pamplona en los Sanfermines, porque al final es algo no se ve representado en casi ningún año y creo que lo más importante de los sanfermines somos la gente, la alegría que generamos, y las personas que formamos San Fermín. O sea, que se lo dedico a toda la gente de Pamplona.

AP: Precisamente, veíamos representadas diferentes tipos de personas en el cartel, ¿qué es lo que pretendes con ello?

OM: Que todo el mundo se pueda ver identificado y sienta esa emoción y alegría del cartel.

AP: La inspiración, la tipografía, nos lleva a años atrás, ¿a dónde nos quieres llevar?

OM: Quiero llevar a los primeros carteles de San Fermín. Si te paras a mirar un poquito la historia de los carteles, antes sí que se representaba muchísimo a la gente, a la persona vestida de San Fermín, y eran carteles con mucho color y mucha alegría. Quería llevarlo allí, porque hacía muchos años donde no se veía representada la gente.

AP: ¿Te habías presentado antes al cartel?

OM: No, nunca, nunca, es el primer año y no me lo puedo ni creer.

AP: Y, ¿por qué decides este año y no los anteriores?

OM: Estaba en un momento de aprendizaje y cuando vi un poco qué estilo de ilustración se me daba bien y el estilo que quería presentar, porque para mí es algo muy importante, y hasta que no me sentí preparada no lo quería presentar. Y, ¡mira tú por donde, una alegría!

AP: Llegar y besar el santo. El tipo de técnica que has utilizado, ¿cuál es?

OM: Es una ilustración digital, son figuras un poquito deformadas. Simplemente es una ilustración digital vectorizada, no tiene mucho más.

AP: Es decir, está 100% hecha a ordenador, no hay mano a pulso detrás.

OM: Eso es, el 100% a ordenador.

AP: ¿Cómo vives tú los sanfermines?

OM: Los vivo muy feliz, me gustan mucho, sobre todo el compartirlos con mi familia, con mis amigos. Me parecen super bonitos, espero poder vivirlos muchos años más y que no vuelva a pasar esto de que no los hemos podido vivir.

AP: Te lo hemos advertido pero, ¿tú sabes la que se va a montar aquí el día 6 de julio? ¿Sabes lo que te espera aquí dentro del ayuntamiento o no lo sabes, ni quieres saberlo?

OM: No lo sé, pero quiero saberlo y tengo muchas ganas y seguramente será super bonito.

AP: Lo viviremos juntos, aquí también en Onda Cero, estaremos presentes el día 6 de julio. Olaia Merino Erviti, enhorabuena y muchísimas gracias, disfrútalo.

OM: Muchísimas gracias a vosotros.