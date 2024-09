Navarra da un nuevo paso para asumir la transferencia de tráfico

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, con el voto en contra del PP y Vox, el proyecto para la modificación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna) que da cobertura al traspaso de las competencias exclusivas de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral. Una reforma exprés con la que se subsanan las objeciones que puso el Tribunal Supremo hace unos meses para anular el traspaso. El texto ha salido adelante con el voto afirmativo de PSOE, Sumar, UPN y las formaciones nacionalistas. No será éste el último paso antes de que Navarra asuma de manera definitiva la transferencia a finales de año, ya que deberá ser remitido posteriormente al Senado, donde será rechazada previsiblemente por la mayoría del PP. Rechazo, no obstante, que no supondrá ningún obstáculo, puesto que volverá al Congreso donde finalmente será aprobada antes de que acabe el año.

Amplio respaldo

En la defensa del proyecto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. ha destacado que el proyecto es "fruto del diálogo entre los ejecutivos estatal y navarro" y viene apoyado por "la mayoría social de Navarra". UPN ha respaldado el traspaso de la competencia, si bien ha reclamado que "el servicio sea prestado conjuntamente entre la Guardia Civil y la Policía Foral, y no en exclusiva por el cuerpo navarro". El diputado regionalista, Alberto Catalán, ha señalado que "votar afirmativamente la reforma es votar por mejorar nuestro Amejoramiento" a la par que ha advertido de que "miente quien diga que votar afirmativamente supone echar a la Guardia Civil de Navarra". Alusión del diputado regionalista al Partido Popular y Vox que se han mostrado en contra de la reforma del Amejoramiento pactada entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra y han votado en contra. Para el diputado navarro del PP, Sergio Sayas, "no estamos hablando de una competencia sino de avalar el pacto que el PSOE tiene con Bildu para tener presupuestos"; algo que ha calificado de "mercadeo" y "negocietes con los proetarras". Desde EH Bildu la diputada, Bel Pozueta, ha recordado que el traspaso será realidad "gracias" al acuerdo que su partido alcanzó con el Gobierno mientras el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha destacado que se ha tardado "cinco años en cumplir lo firmado" anteriormente "y además con reventas a otros grupos políticos".

Blindar la competencia

Esta reforma, pactada por los gobiernos español y navarro en la Junta de Transferencias, supone blindar la competencia exclusiva de Navarra en materia de Tráfico y Seguridad vial, después de que el Tribunal Supremo anulase el real decreto de abril de 2023 con el que el Gobierno quiso aprobar el traspaso al señalar que para hacerlo había que emplear la vía ahora emprendida. El pleno del Parlamento de Navarra ya aprobó en mayo pasado, también con los únicos votos en contra de PP y Vox, la modificación de la Lorafna pactada previamente con el Estado.