Mikel Fernández: "He crecido como un niño tailandés"

La semana pasada Eduardo Prieto, organizador de la velada War Of Champions, se afanaba en explicar lo relevante que era que el cinturón mundial de Muay Thai hubiera viajado hasta Pamplona para ponerse en juego en el Pabellón Anaitasuna. "Es la primera vez que se disputa el título en Europa", aseguraba. Hoy el ganador de ese cinturón, el pamplonés "y muy de la Txantrea"Mikel Fernández, da fe de ello en Onda Deportiva. "Es como si me hubieran dicho 'toma, ten un trocito de nuestro país y llévatelo' y yo ahora vuelvo con él".

El Muay Thai es mucho más que un arte marcial, es un orgullo y un deporte nacional en Tailandia, asociado a una forma de vida y una cultura diferentes. De ellas se contagió Mikel Fernández de una forma que ni siquiera él imaginaba. "Fui allí con 19 años y resultó ser una inmersión total en su mundo". Vivió con ellos, aprendió el idioma con ellos, perfeccionó su estilo de pelea con ellos y se ha hecho campeón mundial de su deporte. "Estoy muy agradecido a todo el que ha permitido que el cinturón se pusiera en juego en mi casa", asegura.

Mikel y su hermano Ion, ambos peleadores de Muay Thai, volverán a su otra casa en breve. Antes de sanfermines. "Ion y yo venimos una vez al año, pero cada vez que venimos en San Fermín mi entrenador me riñe porque vuelvo con diez kilos más", explica. En Tailandia no hay pinchos de tortilla como los de los bares de la Txantrea, pero a lo mejor no tarda demasiado en volver a pelear aquí. Ha sido su primer cinturón mundial en Pamplona... y quizás no el último.