Manuel Mozota: “Aunque no sean especialistas los médicos licenciados pueden ayudar haciendo seguimiento y rastreo”

En Más de uno Pamplona, la Sociedad de Médicos Generales y de Familia reconoce que faltan médicos en el sistema de salud, pero "no porque no haya licenciados, sino porque no se contratan". El nivel de estrés entre los facultativos es alto y reconocen temer la incertidumbre.

Médicos hay, tal y como dice el presidente de la Sociedad de Médicos Generales y de Familia, Manuel Mozota. Una cosa es médicos especialistas y otra es médicos licenciados, pero están ahí y creen que pueden ayudar a quienes están al pie del cañón "viendo pacientes, haciendo seguimiento e incluso rastreo”

Mozota reconoce que "existe una sobrecarga emocional importante", ya que "es una cosa nueva" y mentalmente la incertidumbre les hace estar saturados, temen que se solape el coronavirus con la gripe. Sobre la situación en Navarra no le encuentra una explicación y cree que la debe dar salud pública porque “existen números suficientes”.

Desde la Sociedad de Médicos reconocen el esfuerzo en la contratación de personal de enfermería, pero no así de medicina. Siempre es mejor que sean especialistas, pero recuerdan la situación de excepción actual y que también pueden enfermar.