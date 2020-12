Maitena Ezkutari: "En noviembre, el alojamiento ha bajado un 70% respecto al año pasado"

En La Redacción de Onda Cero Navarra, la Directora General de Turismo destacó que se trata del sector "más tocado con diferencia" en comparación con el resto de sectores económicos. El Turismo abarca la hostelería, restauración y bares, así como otras ramificaciones como el alojamiento que "está muy limitado". Dentro de esta última rama "está más tocado el alojamiento de ciudad que el de las zonas rurales", sin embargo, las casas rurales grandes también se están viendo muy afectadas ya que estaban destinadas a grandes grupos. Asimismo, la parte de las guías culturales y de naturaleza también lo están pasando "muy mal".

Maitena Ezkutari reconoce que a nivel oficial "no hay datos", estos llegarán a fin de año, pero sí que están viendo "una bajada importante en la ocupación". Desde Turismo lamentan que "en noviembre, han visto en hotelería y alojamiento una bajada del 70% con respecto al año pasado". Además el último puente de diciembre muestra "una ocupación de un 30% cuando lo normal es el 90%".

En cuanto a la situación del sector después de un año de pandemia, puntualizó el plan de acción en el que se trabajó desde el principio en Turismo. A principios de 2020 la idea era la de trabajar en la "internacionalización del turismo", sin embargo, han tenido que "aparcar" este objetivo y centrarse en el "turismo de proximidad e interior". Además, se trabaja también en "preparar al sector para lo que viene", con formación y transformación digital. A todo esto se suma la acción prioritaria que es la del rescate del sector que parte de unas ayudas de 20 millones que "se están tramitando para que sean ejecutadas dentro de este año". El plazo está abierto hasta el 15 de diciembre y hay unas 2.500 solicitudes tramitadas.

De cara a Navidad la Directora General de Turismo asegura que "es muy difícil poder avanzar nada" ya que están pendientes de los criterios de salud y epidemiológicos. "Ahora mismo es muy aventurado decir algo, vamos a tener unas Navidades diferentes, hay que poner el foco en más adelante, aguantar lo posible", explica Ezkutari, quien pone el foco en la primavera en cuanto a comunicación y propuesta de productos turísticos.

Otra de las cuestiones abiertas es el de las estaciones de esquí de Navarra, la información que tienen es que "en Europa hasta después de Navidades no van a abrir", y parece que es el planteamiento que se mantiene en la Comunidad Foral. Reconoce que "no se ha hablado con Salud" y que "no hay un criterio firme". Si bien admite las "grandes diferencias" existentes entre el esquí de fondo y el alpino. Ezkutari cuenta en Onda Cero que "la visión del departamento es más aperturista, pero hay que hacer equilibrio entre economía y salud y es muy complicado".

Preguntada sobre los Sanfermines 2021 cree la Directora General que "es muy precipitado". Quizá se pueda vivir "algo parecido, algo híbrido, que nos pueda acercar a lo que son los Sanfermines". Señala que "queda tiempo por delante" pero todo depende de "la llegada de la vacuna, su evolución y la pandemia" pero parece complicado que los Sanfermines de siempre sean los de 2021, sí que espera que se puedan vivir los de 2022.