Juan Martínez de Irujo: "Las pelotas en dos meses cambian una barbaridad"

Juan Martínez de Irujo sigue disfrutando de la pelota y los frontones, tanto viendo a los que fueron sus compañeros en el cuadro profesional como en el Club Beti Onak de Villava entrenando a jóvenes pelotaris: "Me han acogido muy bien y yo intento aportar mi experiencia. En el frontón me siento cómodo y si encima hay buen ambiente, mucho mejor".

Hace veinte años de su primer título en el Campeonato de Parejas, cuando ganó en compañía de Fernando Goñi 22-12 en el Atano de San Sebastián a Bengoetxea y Beloki, nada menos. "Fue un año muy bonito porque entrenaba con Fernando todos los días, aparte de ganar el Campeonato tenía una masterclass todos los días porque él al ser veterano me enseñó a saber llevar un campeonato tan largo, y me enseñó a dosificar, que yo era de sangre caliente. Él me frenaba"

Sobre si ha cambiado la manera de jugar a parejas, Juan se pronuncia: "Sí. Ahora se juega mucho más al aire, más rápido, los zagueros entran más de aire y la velocidad es mayor. Hay quien dice que se dan menos pelotazos porque el material es excesivo. Yo creo que no, que se dan menos pelotazos porque la gente juega más valiente, más rápido, la pelota no te da tiempo a pensar. Antes un zaguero fallaba cuatro pelotas y eran muchas; ahora hay más fallos que antes".

Preguntado sobre si el material cambia almacenado durante dos meses Irujo lo tiene claro: ". Si eliges las pelotas el 8 de diciembre que ha nevado y juegas el 8 de febrero con 18 grados pues no tienen nada que ver. Martín Alústiza seguro que las cuida con todo el cariño pero si hacen falta 160 pelotas no hay para todos los frontones, yporque no tiene donde elegir".

Irujo se pronuncia también sobre el sistema de play off que hace que seis de las ocho parejas tengan el premio de avanzar de fase, y analiza los enfrentamientos de este fin de semana: Artola y Mariezkurrena, a quienes da ligeros favoritos, juegan contra Elordi y Zabaleta. El ganador pasará directo a semifinales y el perdedor irá a la repesca contra el vencedor del Jaka - Imaz frente a Peña II - Albisu.

Por último, el campeón de Ibero opina sobre la irrupción de Iztueta, que está haciendo un gran campeonato en los cuadros traseros acompañando a Unai Laso: "Ya se le vio en el Masters jugando con Altuna. Laso le ha ayudado mucho pero el día que Laso no estaba ha cumplido de diez. Es joven y tiene mucho futuro por delante. Dentro de dos años jugará bastante más que ahora, será un referente en la zaga".