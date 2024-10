Josemi Fernández: "El ciclismo está cambiando y no sé si hacia el sitio correcto"

La temporada ciclista llega a su fin con la disputa de las últimas carreras. Es tiempo de hacer balance interno y general de los objetivos conseguidos y de cómo es el ciclismo a día de hoy. Caja Rural - Seguros RGA termina el curso como mejor equipo ProTeam español y en el puesto 24º de la clasificación mundial. El Director de la escuadra, Josemi Fernández, reconoce que "el balance es mejor de lo esperado porque nuestro objetivo real era quedar en el puesto 25. Hemos conseguido mejorarlo".

Otra cosa es qué hay que hacer en las carreras para conseguir los puntos UCI que determinan ese orden en la clasificación. Josemi es claro: "El ciclismo está cambiando de manera significativa y no sé si hacia el sitio correcto. A equipos como nosotros nos están imponiendo que sea más importante conseguir un top 10 en una carrera en Bélgica que ni se televisa en España en lugar de ganar una etapa en la Vuelta a Asturias donde tenemos patrocinadores que son de allí. Y es algo que suena ridículo, porque ganar es ganar, y debería ser eso lo que prime".

Esta circunstancia está condicionando hasta la composición de los equipos: "Para nosotros las escapadas no tienen sentido ninguno, ni tampoco ser protagonistas de una etapa y conseguir premios secundarios. Antes corredores que antes no te aportaban al equipo pero siempre estaban entre el 10 y el 20 a lo mejor no los querías, y otros que te daban visibilidad o eran buenos en la montaña ahora no los quieres, y prefieres al que te queda entre los 20 primeros, al que antes igual no le renovabas el contrato". "No sé si la UCI ve esto. Creo que la UCI solo ve dinero" resume el Director del equipo.

La estrella del equipo, Orlis Aular, termina su etapa en Caja Rural - Seguros RGA para continuar su carrera en Movistar: "Posiblemente es el mejor corredor del equipo por la cantidad de puntos y de victorias que consigue, aparte de que es un muy buen compañero y hace que el equipo funcione mejor. Va a ser una baja importante pero lo hemos podido disfrutar todos estos años. Desde que nació el equipo todos los años hemos pasado algún corredor a World Tour y eso quiere decir que las cosas se hacen bien", reconoce Fernández.