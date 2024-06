Joseba Asiron: "Ahora mismo son impensables unos sanfermines sin encierros"

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, anunciará dentro de una semana, el día 11, el nombre del colectivo que prenderá la mecha del cohete de los próximos sanfermines. Casi 8.000 personas, un total de 7.864, han emitido ya su voto para elegir quién será la entidad que lance el chupinazo cuando quedan seis días para votar para decidir quién será persona o entidad que lanzará el chupinazo de los Sanfermines 2024.

San Fermín y los toros

Hay cinco propuestas de la Mesa de las Sanfermines: Duguna – Iruñeko dantzariak / Dantzaris de Pamplona, Amudisna Asociación de Mujeres con Discapacidad de Navarra, Hospital San Juan de Dios de Pamplona – Tudela, Gaiteros Hermanos Fraile y Federación Navarra de Pelota Vasca. .Fiestas en las que los toros siguen siendo parte fundamental de la fiesta. Cuestionado sobre si los toros deberían desaparecer de los sanfermines considera que, a día de hoy, es impensable. "Los sanfermines no son lo que eran hace cuarenta y años probablemente no serán iguales dentro de veinte. Evolucionan paralelamente a la evolución de la propia sociedad y es la propia sociedad la que nos tiene que dar ese veredicto de toros si o no. Ahora mismo son impensables unos sanfermines sin encierros"

Beloso y reforma Sarasate

El alcalde de Pamplona, por otra parte, se ha referido a la tala de arboles en las obras Beloso. Dice que es un proyecto heredado ante el que no han tenido margen de maniobra: "De haber parado las obras hubiéramos tenido que indemnizar a las empresas adjudicatarias además de haber perdido 4 millones de euros de los fondos Next Generation. Además me hubiera podido enfrentar a un delito de prevaricación", ha señalado. Arboles que, en principio, se prevé mantener en la reforma del Paseo Sarasate, cuyas obras se iniciarán en julio del año próximo. Ahora bien, Asirón advierte de que, "si en un momento dado por la evolución de las obras hay que talar un árbol, lo haremos. No vamos a supeditar el futuro de Sarasate a la tala de uno de los arboles".