Javier Trigo: "Fue todo bastante chapucero y una cacicada del Presidente Cazaubon"

La Federación Internacional de Pelota Vasca admitió "de manera chapucera" a la Vasca como miembro de pleno derecho en la Asamblea celebrada el pasado 28 de diciembre, según el ya dimitido vicepresidente Javier Trigo: "Fue una cacicada del Presidente", asegura un Javier Trigo que desconocía hasta el día anterior que se iba a someter a votación de la asamblea la inclusión de la vasca en la internacional. En su opinión se contravinieron los estatutos en este aspecto y también con la inhabilitación de Cuba y del Presidente de la Española en la Asamblea.

La reformada Ley del Deporte pactada con el PNV permite la existencia de una selección vasca y la pertenencia de la vasca a la internacional por el arraigo histórico de la pelota: "Hay un amparo legal que surge como un acuerdo entre PNV y Partido Socialista para que eso pueda tener un encaje, pero eso no quita para que el procedimiento y el proceso que siga la Internacional tenga que ser acorde a los Estatutos que marca la propia Federación Internacional".

Ahora deberá pronunciarse el Consejo Superior de Deportes, cuya decisión es clave y vinculante para ratificar o anular el proceso. El CSD se encuentra en un silencio “llamativo” según Javier Trigo. "Un silencio total, muy llamativo. El Consejo Superior de Deportes tiene que pronunciarse pero me imagino que tardará y no creo que se pronuncie favorablemente. Es muy fuerte que una Asamblea de una Federación Internacional que se celebra en España no permita que España vote. Que el Gobierno de España avale eso cuando se han conculcado los derechos del país que está organizando la Asamblea me parece muy fuerte. Creo que el deporte español se les echaría encima".