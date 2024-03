Jagoba Arrasate anota un once nada más acabar un partido; Herrera prefiere el bus al avión

El Club Deportivo San Cernin organizó una charla con Jagoba Arrasate y Sergio Herrera moderada por Santiago Zuza, Director del Departamento de Comunicación y ex alumno del centro, que celebra ahora 50 años de existencia. En ella y de manera sincera y distendida entrenador y portero respondieron a cuestiones de lo más curioso que habían preparado los alumnos de Primaria y ESO durante la semana. Fueron más de 40 minutos respondiendo preguntas y otro tanto tiempo firmando autógrafos a todos los escolares que se lo pidieron.

El entrenador se refirió a su renovación confirmando que aún no ha comunicado nada al club: "La semana que viene nos juntaremos y veremos qué es lo mejor para las partes", aseguró el técnico, que también explicó por qué se hizo entrenador: "Me encantaba jugar a fútbol en la playa con un balón duro. Después de llegar a Segunda B decidí entrenar: en nuestro primer partido con el equipo de Berriatua en Lekeitio perdimos 17-0, así que he llegado hasta aquí por insistir y porque amo este deporte" y por qué decidió venir a Osasuna: "Era el sitio ideal para seguir creciendo. Bendito el día que firmamos por Osasuna". También desveló qué hace nada más acabar un partido: anota en el móvil un posible once para el siguiente encuentro, y luego va madurando la decisión entre semana.

Sergio Herrera por su parte contó la anécdota de cómo decidió ser portero cuando empezó a jugar a fútbol sala, y en un interesante cuestionario desvela quién es el compañero más serio, el que pone la música en el vestuario, el más bromista, el que más se enfada, el más "empanao" y el líder. También desgrana las virtudes de Jagoba Arrasate detallando que "es el mejor gestionando el grupo y llevándonos por el buen camino", y sorprendió a los más de 500 asistentes -directivos del club incluidos- cuando afirmó que en los desplazamientos prefiere viajar en autobús que en avión para que dé más tiempo a hacer piña entre los compañeros y jugar a las cartas.

Escucha aquí el resumen de lo más destacado de la charla.