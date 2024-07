Isaac Fonseca: "Quiero que Pamplona sea mi Plaza"

Isaac Fonseca lo tiene muy claro: "Quiero que Pamplona sea mi plaza. Quiero un idilio de Fonseca con San Fermín". Y de momento el joven torero mexicano va derribando todos los muros que se le ponen por delante. Triunfó en Pamplona como novillero y salió a hombros por la Puerta Grande. Y triunfó de nuevo el año pasado nada menos que con los Cebada Gago cortando una oreja a cada toro y saliendo de nuevo a hombros.

"Quiero un idilio de Fonseca con San Fermín"

Y quiere volver a triunfar, aunque eso suponga viajar de Perú a Madrid y nada más aterrizar comenzar sesiones de 12 horas de fisioterapia para recuperarse de una cogida en Cutervo que le provocó una luxación en el codo. "Me gustaría que hubiera 20 días de aquí a San Fermín pero hay tres, así que para animarme he transformado los días en horas y me quedan 72 para recuperarme". Sabe que no llegará en las mejores condiciones pero promete darlo todo para volver a triunfar. "Siempre llego a Pamplona herido y esta vez con los dos percances más graves de mi carrera, pero la entrega es la base de mi carrera".

"Siempre llego a Pamplona herido"

Una carrera en la que Pamplona empieza a tener un papel destacado con solo dos paseíllos, uno como novillero y otro como torero. El triunfo del pasado 9 de julio con los Cebada, una ganadería con la que solo tres toreros en los últimos 30 años han salido a hombros, supuso una mejora en las corridas posteriores ya pactadas y un mayor número de compromisos para el diestro mexicano.

Ahora apura los plazos poniendo todo de su parte, incluyendo atender esta entrevista por teléfono mientras realiza ejercicios de recuperación del codo. Reconoce que hay momentos en los que la cabeza le juega una mala pasada, pero luego vuelve a animarse pensando en llegar bien al 8 de julio en una corrida en la que comparte cartel con Juan Leal y Román.