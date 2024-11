Ion Cerviño: "Ojalá pueda tomar el relevo de Eseverri y Martil"

Ion Cerviño (Irurzun, 14-10-2003) ha entrado con buen pie esta temporada de su regreso a Osasuna Magna Xota. La temporada pasada pidió salir cedido en enero en busca de los minutos que no disponía en el equipo, y jugó la segunda parte de la liga en El Ejido de Segunda División en compañía de Iosu Mendive. Ahora ha vuelto a su club y está teniendo cada vez más minutos en los partidos jugados hasta el momento. El último, en la victoria contra Zaragoza, fue el mejor para él: marcó tres goles, dos de ellos desde campo propio en robos de balón con jugador-portero del rival. "Tuve que pelearme un poco con todo el mundo para llevarme el balón firmado", admite riendo ante la pregunta de si el balón del partido pertenece a la RFEF o al club.

Cerviño reconoce que en el vestuario están "un poco decepcionados con lo que estamos haciendo fuera de casa, porque en casa estamos muy bien". En ese sentido, el próximo partido es lejos de Pamplona y nada menos que contra el líder, Inter Movistar. a Ion Cerviño no le asusta el compromiso: "Puede marcar un punto de inflexión en nuestra dinámica fuera de casa si conseguimos vencer en su pista a Inter". Con Ion Cerviño en el campo. Su objetivo para esta temporada es "crecer y madurar todo lo posible para tener más minutos". Al fin y al cabo alguien de casa debe tomar el relevo en la capitanía. Primero se retiró una leyenda como Javi Eseverri y el siguiente en terminar su trayectoria profesional será, cuando llegue el momento, otro mito, Roberto Martil: "Ojalá pueda tomar el relevo de ellos, sería un honor increíble que se recuerde también a Ion, ojalá. A luchar y pelear, que soy muy joven y me queda mucho por delante. A trabajar y me llegarán las cosas".