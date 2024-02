Inko Iriarte: "En diez años, 150 personas han muerto en el trabajo y la tendencia no mejora"

Se produce una discrepancia en los casos de mortalidad entre lo registrado por los sindicatos y los “datos oficiales” que según lamenta el secretario de Salud Laboral de LAB, Inko Iriarte, dan por válidos “los datos ofrecidos por empresas y mutuas”.

Según el informe sobre siniestralidad laboral presentado, “Navarra supera en 2023 los 26.000 accidentes laborales” y registra “150 muertes en el trabajo en la última década”. Además, según explica Iriarte, “la tendencia no mejora”.

"Los accidentes no cesan, a pesar de que cada vez más personas trabajan en servicios (alrededor del 70%), es decir, fuera de los sectores con más tendencia a ocasionar accidentes traumáticos", critican los sindicatos en el informe.

"hay trabajos que matan y otros que no dejan vivir"

Lamenta Iriarte que "muchos de estos accidentes y muertes los conocen a través de su red de afiliados y afiliadas”. Asimismo, el secretario de Salud Laboral de LAB incide en que "hay trabajos que matan y otros que no dejan vivir", ya que "el incremento de accidentes no traumáticos por cardiopatías tiene una de sus fuentes en el factor psicosocial".

Según los sindicatos, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud "reconocen que el mundo laboral provoca más muertes por enfermedad que por accidente". De hecho subraya Iriarte que "entre el 30 y el 40% de todos los cánceres pueden ser derivados del trabajo”, o que “solo el 20% de todas las muertes son causadas por accidentes traumáticos, mientras que el 80% lo serían por accidentes no traumáticos enfermedades laborales”. Datos que se basan en lo emitido por la OMS.

En Onda Cero Navarra, Inko Iriarte señala que los "planes brillantes de Salud Laboral no funcionan porque el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra es una entidad asesora". Por eso pide al Gobierno que el ISPLN sea una entidad ejecutora, "que los técnicos puedan ejecutar, porque los empresarios si no se les hace cumplir no cumplen, lo llevan demostrando los casi 30 años que lleva en marcha la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en activo". Igualmente, Iriarte solicita al Ejecutivo Chivite que "asuma la cartera de Inspección de Trabajo y que "la utilice para hacer cumplir la normativa a los empresarios".