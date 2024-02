Félix Bariáin: "Nuestros afiliados nos han pedido sumarnos a las movilizaciones"

Segundo día de movilizaciones del agro navarro tras las tractoradas de ayer secundadas masivamente por agricultores y ganaderos. Movilizaciones a las que, un día después, y tras la presión de sus propias bases se han sumado UAGN y UCAN. En Más de Uno Pamplona el presidente de la Unión de Agricultores de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, ha dicho que "analizando la situación y sobre todo las demandas de nuestra afiliación" se han sumado a las tractoradas convocadas de manera anónima a través de un grupo de WhatsApp ya que "lógicamente apoyamos sus reivindicaciones".

Negociación con Gobierno

El máximo dirigente de la principal organización agraria de Navarra sostiene, no obstante, que "ahora lo que toca es calma, cordura y negociación". Advierte además de que "esa negociación sin solución no va a hacer que los tractores se metan en las bajeras" y no descarta que prosigan las movilizaciones durante esta y la próxima semana. "Nosotros lo que no vamos a hacer es decir al agricultor que meta el tractor en casa", ha añadido Bariáin, a la vez que ha señalado que lo que van a hacer es "sentarnos con el Gobierno a nivel Madrid, Bruselas porque esto tiene que cambiar"

Tractorada anónima

En cuanto a la organización de la 'tractorada', el presidente de la UAGN ha dicho que "no sé quién está detrás de todo esto, no sé si algún partido político o no, lo desconozco y me da absolutamente igual". Responde Bariáin a las críticas de algunos manifestantes recordando que "la normativa ni la pone UAGN, ni la pone EHNE Nafarroa, ni la pone UCAN, ni a nivel nacional ASAJA, UPA y COAG. Nosotros simplemente nos quejamos. Pero que no venga nadie a ponerse medallas porque los partidos políticos han pasado todos y nadie ha hecho nada por el sector primario y por los pueblos".

Sube tensión en protestas

Tractoradas que, al igual que ayer han ralentizado y bloqueado el trafico en varios puntos de la comunidad, en especial en las cabeceras de comarca y en las autovías A12, Pamplona-Logroño, y AP68, Pamplona-Zaragoza. También ha afectado a los polígonos industriales, como el caso de Landaben, donde los tractores se han concentrado frente a la planta de Volkswagen. Los antidisturbios han tenido que intervenir para liberar A68, que une Navarra y Aragón, a la altura de Ribaforada. La consejera de Interior, Amparo López, ha reconocido que "la situación se ha tensionado un poco más" en la segunda jornada de movilizaciones de los agricultores. "Ha habido más cortes de carretera, ralentización de la fluidez de la vía, ha habido atascos y más personas que han permanecido más tiempo del deseable parados en carretera, y eso entendemos que es tensionar algo más". "También, quizás, el número de tractores sea mayor", ha señalado.