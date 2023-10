Erripagaña, "un retraso digno de estudio"

La Asociación de Vecinos/as de Erripagaña-ko Bizilagun Elkartea lamenta que tras 20 años, las viviendas y las construcciones han ido en aumento en el barrio, sin embargo las dotaciones básicas, no. Piden hechos y no dichos a los cuatro ayuntamientos a los que pertenecen y al Gobierno Foral.

Erripagaña hoy no, ¡mañana!

Según Wikipedia, la procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas o pereza a realizarlas. Erripagaña es un modelo de procrastinación.

Hace 20 años el Ayuntamiento de Burlada impulsó y el Gobierno de Navarra aprobó una urbanización plurimunicipal, y no planteó la gestión y coordinación de dotaciones y servicios. Son gestores que no gestionan.

En estos años el Gobierno de Navarra ha aumentado la edificabilidad, desaprovechando cada ocasión para abordar la necesidad de infraestructuras. Parecen querer un macrobarrio con microservicios.

Hace año y medio leímos en prensa que el Gobierno y los ayuntamientos habían acordado cambiar algunas parcelas, para que el primero coloque en el barrio dotaciones educativas que necesita mover. A día de hoy, no está aprobada la modificación. No aprueban ni en materia de aprobar.

Los cuatro ayuntamientos crearon un Consejo Intermunicipal con representación vecinal. Poco a poco se fue dejando morir. Ahora no nos incorporan a los vecinos a las reuniones políticas y técnicas, algo que en campaña electoral prometieron. La transparencia para ellos es volvernos invisibles.

Los ayuntamientos aprobaron hacer estudios económicos de cara a negociar una reducción de municipios. El Ayuntamiento de Pamplona lo aprobó por unanimidad el año pasado, y su alcalde lo prometió en una reunión vecinal. Meses después incumplió su palabra. Mejor inventar que invertir.

La asociación de vecinos solicitamos a la Cámara de Comptos que hiciera el estudio económico sobre Erripagaña. El Parlamento refrendó esta petición, para que pudiera realizarse en 2023. Sin embargo, la Cámara lo ha retrasado para 2024. Procrastinación contagiosa lo llaman.

El Departamento de Salud planificó el centro de salud de Erripagaña para 2022. El Ayuntamiento de Burlada tardó dos años en ceder la parcela. Después el Departamento no ejecutó el centro, y lo planificó para 2026. Sí han construido otros que atienden a mucha menos población. Ahora prometen licitar el diseño este año. La salud aquí no tiene precio, ni presupuesto.

El Departamento de Educación planificó en Erripagaña la escuela infantil que destrozó la riada en Burlada. Fecha de apertura: inicio del curso 2024-2025. Para 2023 presupuestó el diseño y parte de las obras. Pero se durmió en los laureles, licitó tarde, y hasta finales de año no estará el diseño. Las obras, postergadas. La promesa, incumplida. Falta de educación.

El área de Movilidad del Gobierno anunció medidas para amabilizar la carretera que separa Erripagaña de Mendillorri, una barrera de acceso a servicios básicos como por ejemplo los colegios. Esas medidas solo las hemos visto en prensa, la carretera sigue igual. No se mueven mucho los de Movilidad.

El Ayuntamiento de Huarte siempre ha querido desprenderse de su pequeño territorio en Erripagaña. Lógica decisión, visto que el polígono industrial Areta está de por medio. ¿Qué han hecho estos años para concretar esta cesión de terreno? Nada. No nos quieren, pero no hacen ascos a lo que reciben de nosotros.

El Ayuntamiento de Egüés en 2022 tuvo 90.000 euros para un espacio multideportivo en Erripagaña. ¿Por qué no se ejecutó? Por un error administrativo en la localización de la parcela. Tampoco quieren desarrollar un anteproyecto que les hemos presentado. La parcela está abandonada y forma ríos de barro cuando llueve. Llevan meses sin atajar este riesgo en la zona. No me arriesgo si digo que pasarán muchos meses más.

El Ayuntamiento de Pamplona se mostró dispuesto a asumir todo el territorio, tras los estudios y acuerdos necesarios. ¿Qué ha hecho estos años? Retrasar dichos estudios. Somos un retraso digno de estudio.

El Ayuntamiento de Burlada prometió muchas mejoras, pero hizo pocas. Un 40% de su territorio está en Erripagaña. Poca cosa les parece, vista la inversión. Mucho es lo que ingresan del barrio. Si no invierten la situación, nos ingresan de gravedad.

Tras su última reunión los ayuntamientos han anunciado en prensa que para el 27 de octubre tendrán propuestas técnicas sobre limpieza, jardines, policía y movilidad, y que concretarán dotaciones e infraestructuras que puedan ser incluidas en los presupuestos de cada localidad. Además, se encargarán estudios económicos para ver cuál puede ser la solución definitiva para este desarrollo urbanístico. Esta música ya la hemos oído antes en Erripagaña, esperamos que el concierto esta vez no desafine. Dejen la procrastinación, y hagan hoy y no mañana lo que tenía que haber estado hecho ayer.