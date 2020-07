Enrique Maya: "Vamos a demostrar el amor a Pamplona y a los Sanfermines especialmente cuando hay que suspenderlos"

En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha reconocido que imágenes como las producidas en la celebración de las fiestas de San Marcial en Irun le producen "preocupación" si bien ha resaltado el "comportamiento ejemplar" de los pamploneses durante la pandemia y ha mostrado su convencimiento de que "la inmensa mayoría van a seguir teniendo ese comportamiento ejemplar".

"Yo sé el amor y el cariño que tenemos todos hacia nuestra ciudad y nuestras fiestas, y lo vamos a demostrar especialmente cuando estas fiestas hay que suspenderlas", ha aseverado el alcalde, quien ha admitido que es previsible que "determinadas personas y grupos incumplan las normas" como se ha visto en Irún o en Vitoria con la celebración del título del Baskonia.

Preguntado sobre si desde el Consistorio se han planteado diferentes escenarios y protocolo de cara a los próximos días durante las fiestas suspendidas, Maya ha remarcado que "es muchísimo más difícil organizar los no Sanfermines que los Sanfermines". "Los Sanfermines van rodados, está todo en marcha, se van cambiando pequeñas cosas pero sabemos lo que tenemos que hacer. En los no Sanfermines es más complicado pero está todo organizado desde el punto de vista de la seguridad, la limpieza y sanitario" ya que "no son días habituales y tenemos que estar también preparados", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que el dispositivo policial preparado es "similar al de los Sanfermines habituales; lógicamente no son los mismos recursos porque con toda seguridad no va a ser la misma afluencia". Ha indicado que las directrices son "estar atentos" ante posibles aglomeraciones y "actuar con la ponderación de siempre para que se cumplan con las reglas".

Por otro lado, ha recordado que en la plaza Consistorial y en la plaza del Castillo se van a fijar límites de aforo "especialmente estrictos". En el caso de la plaza del Ayuntamiento, ha remarcado que "la idea es que estén las terrazas en funcionamiento como un día normal, que estén los pasos libres y que la gente pueda transitar" pero que "no sea un lugar de concentración".

Ha precisado que "no va a haber vallas" sino agentes de la Policía Municipal en las entradas a estos espacios con elementos de conteo. "En el momento en que se supere el aforo irán diciendo a la gente que no accedan", ha señalado.

En opinión de Maya, "la imagen que debemos obtener de Pamplona es que la Plaza del Castillo y la plaza Consistorial, que van a ser los focos de atención, tengan una vida normal". Así, ha explicado que el 6 de julio "voy a ir a trabajar, estaré en el despacho porque tengo que vivir estos días con esa normalidad que estamos pidiendo a la gente".

Enrique Maya ha reconocido que la suspensión de las fiestas le produce "una enorme tristeza, mucho sentimiento de responsabilidad y muchísima confianza en los pamploneses y las pamplonesas". "Aquí hay un sentimiento especial y estoy convencido de que la inmensa mayoría va a cumplir las normas desde ese cariño a la ciudad", ha subrayado.

De la misma manera ha manifestado su confianza en que "estamos preparados para que aquellos que no cumplan se les anime a cumplir y finalmente cumplan". En estos casos, ha señalado que "la multa es un recurso ante incumplimiento muy evidentes" y ha resaltado su confianza en el funcionamiento de la Policía Municipal "sin necesidad de multar".

Preguntado sobre si se contemplan medidas para las personas que saquen bebidas a la calle, Maya ha indicado que "no tenemos una ley antibotellón y por lo tanto es uno de los problemas que tenemos a nivel legal". Ha destacado que es "un problema habitual y no hay demasiados recursos para evitarlo porque no hay una ley antibotellón, y cuando se habla de ponerla normalmente no hay consenso político", ha lamentado.