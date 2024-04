Dimisión en la Junta de Osasuna: Juan Manuel Garro se va insatisfecho con el trabajo realizado

Dimisión en la directiva de Osasuna: Juanma Garro, Presidente de Lacturale, ha comunicado hoy su dimisión irrevocable y deja el Club Atlético Osasuna al no estar satisfecho con la labor que estaba realizando, y con lo que no ha sido capaz de llevar a cabo. Su decisión ha sido comunicada por carta al Presidente, que ya conocía su intención y le había pedido que recapacitara. Esta misma tarde se ha hecho efectiva en la reunión de Junta Directiva que han mantenido sus ya ex compañeros en el Estadio del Sadar.

De fondo está la manera como el club ha llevado el proceso de renovación de Jagoba Arrasate, sin conseguir ofrecerle al técnico lo que necesitaba para estar convencido de seguir siendo el entrenador. Garro se va por no haber podido convencer al resto de la Junta de llevar a cabo de manera inmediata cuestiones que él considera claves para el bien del Club en los próximos años. El también Presidente de Lacturale, firma patrocinadora del club en diferentes etapas, entró a formar parte de la junta en julio del año pasado tras la salida en bloque de tres directivos: Fidel Medrano, Miguel Cuesta e IgnacioYániz, en una decisión del Presidente Luis Sabalza, quien esta tarde ha afirmado que no hay diferencias de criterios en la Junta a pesar del cambio de 4 directivos en 9 meses.

Los compañeros de Garro le habían pedido que permaneciera más tiempo en la junta mientras se van planificando cambios estructurales pero el ya ex directivo ha hecho efectiva una dimisión que llevaba meses planeando. Tras la entrega del Premio Fermín Ezcurra de la Federación de Peñas al entrenador Jagoba Arrasate tanto este como el Presidente han hablado con los medios sobre la última reunión in extremis para tratar de convencerle de que se quedara. Sabalza además ha respondido a cuestiones sobre la salida de Juan Manuel Garro y la manera de trabajar de la Junta que dirige el club, y a la que le queda año y medio de legislatura. Escucha aquí lo más destacado de su comparecencia.