¿Conocen los ciudadanos la nueva normativa de vehículos de movilidad personal?

Los vehículos de movilidad personal, con el patinete eléctrico como máximo exponente llegaron hace unos años para ir ganando cada vez más protagonismo en el paisaje de las ciudades. Este fenómeno ha impulsado a la DGT a elaborar una nueva normativa para estos vehículos, pero, ¿están al tanto de ella los usuarios?. La nueva ordenanza, según la jefa provincial de la DGT en Navarra, Belén Santamaría, se ha llevado a cabo "con la intención de detectar los riesgos que han presentado estos vehículos hasta ahora y ponerles solución para la seguridad de peatones y conductores". Además, facilitará la recopilación de datos relacionados con los patinetes eléctricos

IDENTIFICACIÓN VEHÍCULOS

A partir de ahora se podrá llevar identificación en estos vehículos. Esto facilitará las labores de censo para el ayuntamiento ya que ahora se estima que hay 1 millón de patinetes por España. Desde la DGT estiman que en España hay alrededor de 1 millón de ejemplares, pero todavía no pueden conocer la cifra de vehículos de este tipo activos en Navarra. Esta normativa tiene una fecha clave, el 22 de enero de 2024. Los vehículos adquiridos a partir de ese día deberán cumplir unos requisitos de homologación, pero los que ya se tuviesen con anterioridad no estarán sujetos al reglamento hasta 2027

VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS

Circular con un vehículo no autorizado supone la retirada del vehículo y una multa de 500 euros. Hay que poder demostrar que el vehículo es de antes del 22 de enero de 2024 para que no se le aplique la normativa. Si demuestra que es anterior, solo necesitará llevar una luz delante, otra detrás, no tener sillín y no superar la velocidad máxima de 25 km/h. Así valoran los usuarios el requisito de llevar la documentación encima para evitar las sanciones económicas. ¿Y en qué consiste la homologación? Además de que los vehículos deberán contar con más luces e indicadores de batería y velocidad, Belén Santamaría explica que los nuevos requisitos "facilitarán el acceso de los patinetes eléctricos a establecimientos y transporte público". Requisitos como la protección de la batería, un doble sistema de plegado seguro, luces y catadióptricos, indicador de velocidad, cómo tienen que ser los neumáticos.

HOMOLOGACIÓN POSTERIOR

Desde la DGT aseguran además que que un vehículo adquirido antes del 22 de enero de este año podrá ser homologado en un futuro llevándolo a un laboratorio específico, y quienes hayan comprado en el último mes un patinete de segunda mano podrán acreditar que el vehículo fue comprado con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, y así no tener que acogerse a la nueva homologación. Aun así, esta ley regula el uso de unos vehículos que por su novedad, contaban con cierta impunidad al principio, o al menos así lo percibieron sus usuarios. Santamaría advierte de las infracciones que se suelen cometer con patinetes eléctricos y a las que se debe poner fin por la seguridad de todos: "Conducir por la acera, no llevar casco, alcohol y drogas, exceso de velocidad, usar móvil o auriculares, ir dos personas en el patinete, solo puede ir una. También las de tráfico ceda el paso, semáforos etc".