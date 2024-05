Cáritas atendió en Pamplona a un total de 5.171 personas durante 2023

La directora de Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela, Maite Quintana ha explicado que el perfil de las personas usuarias no ha variado sustancialmente. El 26,11% (1.350) del total de las personas atendidas tienen hijos a su cargo, de los cuales, el 51,85% (700) son familia monoparental, que "normalmente suelen ser mujeres solas con hijos a cargo". De nacionalidad extranjera son el 79,81% (4.127); el 32,33% de las personas atendidas (1,672) tienen un nivel formativo de Bachillerato y licenciaturas; y el 23,03% (1.191) tienen entre 30 y 44 años.

Recaudaciones

La financiación privada ha sido en 2023 de un 99,5% y, por tanto, las subvenciones recibidas han supuesto el 0,5% de la financiación total. También ha destacado que gracias a 18 herencias y legados, la entidad ha contado en 2023 con más de un millón de euros de ingresos "por encima de lo que es lo habitual", en concreto unos 1.400.000 euros.

Según ha remarcado, el dinero se destinará a dos proyectos de cooperación internacional "con situaciones muy complicadas" a través de Cáritas Española, uno en Haití y otro en Bangladesh. "Uno intenta fomentar todo lo que tiene que ver con trabajos agropecuarios, y en Bangladesh son conflictos territoriales de refugiados y desplazados, donde se va a atender las situaciones básicas de población muy vulnerable, que son mayores de 60 años, mujeres con hijos a cargo, y niños", ha dicho.

Otra partida dentro de ese beneficio que van a destinar tiene que ver con las Cáritas Hermanas, pues en otros territorios hay Cáritas "con muchas necesidades y que no tienen la suerte que tenemos nosotros de tener fuentes de ingresos para hacer frente a determinados proyectos". Así, los ingresos se van a distribuir entre 5 Cáritas y se van a destinar proyectos en torno a familias vulnerables y a temporeros.

Con la parte restante van a promover y potenciar líneas de ayudas que tengan que ver con el ámbito de la salud y con el ámbito de la formación. Destinaran también parte de ese beneficio a mejorar o a impulsar proyectos y servicios que tendremos que ir viendo cómo van mejorando en el proceso de reflexión y mejora que está realizando la entidad.

En cuanto a la partida de cooperación internacional, Quintana ha destacado que hay 1.042.469 euros "que hemos distribuido entre distintos proyectos", que fundamentalmente tienen que ver con salud, seguridad alimentaria, fortalecimiento de las comunidades y educación.

Campaña de Corpus

La campaña de Corpus de este año, tiene como lema 'Encuentros que abrazan el corazón'. Con esta campaña, Cáritas quiere realizar una llamada a "rescatar el encuentro con los demás", y a través de piezas publicitarias "se traslada una invitación a generar momentos sencillos en los que verdaderamente nos encontramos con el otro".

Se pretende "dejarnos afectar por los demás, dejarnos afectar por las situaciones". "Si hiciésemos esa experiencia de sentarnos uno frente a otro y mirarnos fijamente a los ojos, aparecería un mundo impresionante de emociones. Se trata de dejarnos afectar", ha dicho Quitana.

Como novedad, ha remarcado que este año han participado en la campaña voluntariado de Cáritas y Cáritas Joven, que han aportado su testimonio a través de cuatro encuentros o conversaciones.

Reapertura del espacio San Miguel

El 5 de junio está prevista la reapertura del espacio San Miguel para personas sin hogar -ubicado en la calle Olite de la capital navarra y cerrado desde junio de 2023-, que se basará en el acompañamiento a las personas usuarias y no tanto en la prestación de servicios.

El centro se cerró en junio del año pasado -si bien la atención se seguía prestando en la sede de la calle San Antón- por desbordamiento del servicio y la aparición de perfiles nuevos que desconfiguraban el sentido y la misión del servicio. En concreto, la asistencia media diaria había pasado de 36 personas en 2014 a 99 hasta mayo de 2023, cuando la capacidad de asistencia media del centro era de 50 personas.

Tras el cierre del centro, se realizó un diagnóstico de la situación con el objetivo de repensar el servicio, teniendo en cuenta "la experiencia de 10 años, las nuevas circunstancias, que nos hacen adaptarnos, el plan para personas sin hogar que se está elaborando por parte del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona", y la atención que se estaba realizando en la sede de San Antón. Al finalizar el análisis, se decidió reabrir el espacio con un nuevo procedimiento de acceso y basándose en tres "claves": el acompañamiento a las personas, el género y las Cáritas o comunidades parroquiales del barrio.

En cuanto a la línea de género, Quintana ha explicado que "una de las cosas que nos ha enseñado" el cierre del centro San Miguel es que "empezaban a aparecer las mujeres" en la sede de San Antón, ya que consideraban que San Miguel "no era un espacio seguro para ellas, era un espacio abierto dominado por hombres". "El centro va a ser mixto pero con atención en San Antón para las mujeres que lo consideren y que se sientan más seguras o protegidas", ha dicho.

El espacio San Miguel "trabajará conjuntamente con las comunidades parroquiales donde se ubica el centro, así como con el barrio", desde las "claves" de Cáritas: ser comunidad cristiana, promoción del voluntariado y trabajo en red.

Acceso a la atención

El espacio no se basará en dar servicios como duchas, lavadoras, cafés, internet, recargas de móviles, gestión de medicamentos, etc., sino que va a ser "a puerta cerrada, porque si no tendríamos la misma situación" que cuando se cerró. Así, se atenderá a puerta cerrada a personas que previamente tendrán que haber pasado por la sede de San Antón, donde habrán recibido una acogida previa para la valoración y derivación de cada caso. Según Quintana, será una intervención "muy personalizada e intensa".

Las personas atendidas en el espacio San Miguel en 2023 fueron 581, y las atendidas hasta mayo de 2024 fueron 162. Las mujeres atendidas son un total de 17.