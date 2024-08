Asier Martínez logra el pase a las semifinales de los 110 metros vallas

Tras el sabor agridulce del pasado domingo cuando finalizaba en cuarto lugar en los 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de París , el atleta navarro Asier Martínez se ha quitado la espina clavada y ha logrado la clasificación en la repesca que se disputará mañana miércoles a las siete de la tarde en los Juegos Olímpicos de París.

Clasificación en la repesca

Con un tiempo de 13,46 segundos, Martínez estará en una de las tres series de las semifinales. En los micrófonos de Onda Cero el atleta navarro ha reconocido que ha pasado unos " días muy malos que han sido complicados de gestionar" y que se ha encontrado "entre la espada y pared". Tras la carrera de hoy han "mejorado las sensaciones" y "me he quitado ese peso de encima". Asimismo Asier Martínez hacía una reflexión en torno a su carrera y los miedos que ha experimentado en esta ocasión: "Es novedoso para mi tener miedo a la valla y al fallo en sí, antes no me pasaba. He tenido demasiado presente ese miedo al fallo".

Semifinales

Considera Martínez que a las semifinales llega con "menor presión" y con "otra mentalidad". El atleta de Zizur es "consciente de la dificultad de clasificarse" para la final, algo que nadie ha conseguido tras superar una repesca, pero no tira la toalla. "Mañana es una situación diferente", ha señalado.