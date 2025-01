Asier Llamas: "En otro equipo también lo daría todo, pero no sería lo mismo que en el Xota"

Asier Llamas forma parte de la primera plantilla del Xota desde 2010. Ahora tiene casi 32 años, "quedan dos meses, déjame disfrutar de los 31", dice entre risas, y está en plena madurez deportiva. "He tenido años buenos y algunos menos buenos, nunca sabes cómo va a salir el siguiente", afirma un guardameta que cree que su opción de recibir la llamada de la selección española ya ha pasado: "sí que lo pensé hace cinco o seis temporadas, cuando el equipo estaba bien y a mí me salieron unas temporadas buenas, pero ya está".

Ahora será verde al menos hasta 2027. Su entrenador, Miguel Hernández, destacaba valorando su renovación que no hay nada más bonito que el hecho de que alguien quiera quedarse en el Xota. Asier sigue sin valorar en público si ha habido otras ofertas o no, pero sí tiene claro que ha vivido tanto todo lo relacionado con el Xota que las cosas en otro equipo serían diferentes: "En otro equipo y otro club también lo daría todo, pero no sería lo mismo que aquí".

Quedan dos partidos para finalizar la primera vuelta y el equipo ocupa la octava plaza de la clasificación, última que da acceso a jugar la Copa de España. El sábado viene a Anaitasuna El Pozo, séptimo clasificado. "Es una final. Si les ganamos estaremos ahí, a un paso. Clasificarnos sería un premio a la primera vuelta que hemos hecho".