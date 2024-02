Segundo acto de odio contra la comunidad LGTBI+ en Murcia en menos de dos semanas

El colectivo No Te Prives vuelve a lamentar y condenar que los símbolos de la pluralidad en Murcia sean atacados. Esta vez el mobiliario urbano ha sido la placa conmemorativa de la inauguración de la Plaza de la Diversidad, frente al Puente Nuevo. La placa ha sido vandalizada con un graffiti que tacha la inscripción “Murcia por la diversidad y los derechos de las personas LGTBIQ+”.

El ataque a los derechos del colectivo sucede justo a la semana de haber destrozado el banco arcoíris de Santa María de Gracia.

Desde el colectivo No te prives han mostrado en un comunicado su preocupación "a que estos ataques a símbolos LGTBI+ puedan cometerse en un futuro contra personas. LGTBI+. Por eso, volvemos a hacer un llamamiento a la responsabilidad de nuestros cargos electos para frenar el discurso de odio". Por lo tanto, desde No Te Prives solicitan al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras que no permita ni un sólo ataque más de su vicepresidente a ese colectivo. Solicitan también un posicionamiento firme a favor de los vecinos y vecinas LGTBI+ de la Región de Murcia y el arreglo de todo el material urbano vandalizado. Así como el respeto a otros símbolos abandonados en la ciudad, como un izado correcto de la bandera arcoíris en la misma Plaza de la Diversidad y el arreglo floral del memorial a las víctimas del SIDA en el Jardín de la Constitución.

Por otra parte, anuncian a la ciudadanía que No Te Prives trabaja por seguir embelleciendo la ciudad de Murcia haciéndola una ciudad más abierta, acogedora, pacífica y atractiva tanto para sus habitantes como para visitantes.