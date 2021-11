Un olvido injustificable de los grupos parlamentarios da al traste con la proposición de ley de familias monoparantales

Los grupos parlamentarios acaban de evidenciar que desconocen el nuevo Reglamento de la Cámara, en vigor desde el 14 de mayo de 2019 que se publicó en el BOE.

El nuevo reglamento establece que tanto las proposiciones de ley como las enmiendas a la totalidad y las enmiendas parciales a una propuesta legislativa deben ir acompañadas de la correspondiente huella legislativa, esto es, deben hacer constar un informe en el que se recojan pormenorizadamente las reuniones o contactos con particulares o colectivos que se hubieran mantenido por cualquier de sus integrantes para la elaboración de la iniciativa legislativa, y al que se adjuntarán los documentos entregados por los posibles interesados. Así lo establecen los artículos 124.3 y 128.7 del Reglamento de la Asamblea Regional.

El olvido de los grupos parlamentarios, ninguno aportó la correspondiente huella legislativa de sus enmiendas, afecta a la proposición de ley de familias monoparentales, a la de deducciones fiscales por compra de vehículos eléctricos (ambas del PSOE) y en menor medida a la proposición de ley de ocupación de viviendas del PP puesto que disponen de mayoría en la Cámara.

"Dada la irrelevancia del efecto formal, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos solicitado a la Mesa la apertura de un plazo para subsanar este error, lo que ha sucedido en otras ocasiones durante esta legislatura, pero el rodillo del PP y los tránsfugas de Cs lo ha impedido" dice la diputada del PSOE, Gloria Alarcón.

"Esta decisión de PP y los tránsfugas de Ciudadanos y VOX, impide que estas tres leyes que beneficiarían al millón y medio de murcianos puedan salir adelante con la aportación de todos los grupos parlamentarios. Han utilizado el rodillo para tirar por tierra el trabajo de muchos meses y decenas de comparecientes" ha lamentado.

Franco, Miguélez y Álvarez no han aportado nada desde su grupo a la tramitación de estas leyes y han forzado la inadmisión del plazo de subsanación. Es un absoluto despropósito”, ha finalizado Alarcón

Según ha podido saber Onda Cero, la proposición de ley de familias monoparentales habría sido aprobada puesto que las enmiendas que había presentado el grupo parlamentario VOX eran de carácter técnico y no ideológico "y se las habríamos aceptado" explican desde el grupo parlamentario socialista. "Pero Francisco Álvarez ha forzado al PP y a VOX a denegar la apertura de un plazo para subsanar el error y aportar la correspondiente huella legislativa porque Isabel Franco no quiere que se apruebe la propuesta socialista".

Las familias monoparentales triplican a las familias numerosas en la Región

Según la diputada socialista, Gloria Alarcón, la no tramitación de la Ley de Familias Monoparentales perjudicará a unas 150.000 personas de las que 75.000 son mujeres cabezas de familia. Su perfil es el de una mujer soltera, de entre 40 y 50 años, que tiene un hijo y que vive sola. Según un informe de Oxfam, las familias monoparentales son especialmente vulnerables de caer en riesgo de pobreza".

En junio de 2020, la Asamblea Regional aprobó la toma en consideración de la ley de familias monoparentales registrada por el PSOE que afecta en la región a 60.000 familias. "Estas triplican el número de familias numerosas, sin embargo, reciben diez veces menos beneficios fiscales" destacó entonces Alarcón.

Thank you for watching