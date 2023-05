Así será el corredor verde de San Andrés en Murcia

La Junta de Gobierno Local ha dado este viernes el visto bueno al inicio del expediente de contratación de las obras relativas a "Ruta de los Museos en C/ Juan de la Cierva - C/ García Alix (Corredor Verde de San Andrés) financiado por la Unión Europea, mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Fondo Next Generation EU", por un total de 1.519.424,79 euros y un plazo de ejecución de 5 meses.

Esta iniciativa permitirá la remodelación integral de las calles y avenidas que vertebran el barrio de San Andrés desde Pintor Sobejano, incluyendo las calles Juan de la Cierva y García Alix hasta su intersección con la Plaza San Agustín.

De esta forma, se va a generar una semi peatonalización con aglomerado asfáltico y una actuación de renovación en las aceras, incluyendo la creación de parterres y zonas ajardinadas que supondrán un beneficio inmediato en la mejora de la biodiversidad dentro del entorno urbano y la disminución de la polución, evitando la formación de islas de calor.

Las principales actuaciones incluidas del proyecto son:

Eliminación de las diferencias de nivel mediante la ejecución de un aglomerado impreso texturizado

Demolición de las aceras, creación de vados a nivel y eliminación de barreras arquitectónicas

Mejora del equipamiento con instalación de nueva iluminación y mobiliario urbano

Paisajismo y jardinería, en base a plantación de arbolado y arbustivas.

Instalación de identificadores creando una ruta de los museos

Instalación del quinto contenedor marrón y soterramiento de los contenedores existentes

Instalación de un aparcabicis público inteligente e implantación de puntos de alquiler de bicis

Asimismo, se ampliarán las aceras de la calle Juan de la Cierva con la consiguiente redistribución de los carriles de circulación existentes.

En la calle García Alix, se va a elevar la rasante del firme existente para dejarlo a la misma cota que la acera, manteniéndose la actual distribución de carriles.

Para realizar estas actuaciones, será necesario en la Calle Juan de la Cierva desplazar las paradas de autobús existentes al tramo comprendido entre las calles Cristo del Perdón y Pintor Sobejano y reubicar 2 plazas de personas con movilidad reducida y 5 de carga y descarga.

Los trabajos que se desarrollarán en los distintos tramos de estas dos calles son los siguientes:

CALLE GARCÍA ALIX

Tramo 1. Desde el cruce con la Calle Nuevas Tecnologías hasta el cruce con la Calle Bolos:

Lo que se propone es la elevación de la rasante del firme hasta la cota de las aceras existentes, mediante el extendido de una capa de aglomerado texturizado, iniciando la actuación en el límite del firme de la Plaza de San Agustín.

Se va a mantener la sección actual, con lo que no se van a modificar las señales horizontales y verticales actuales. Entre el tráfico rodado y el peatonal se dispondrán unos bolardos metálicos. Se mantendrá todo el mobiliario urbano y el arbolado existentes.

Tramo 2. Desde el cruce con la Calle Bolos hasta el cruce con la Calle Muñoz de la Peña:

En este tramo se propone la misma solución que en el tramo anterior, no se modifican los anchos existentes tanto en los carriles como en la acera.

CALLE JUAN DE LA CIERVA

Tramo 1. Desde el cruce con la Calle Muñoz de la Peña hasta el cruce con la Calle Don Antonio Sánchez Maurandi:

Lo que se propone es la ampliación con un ancho adicional de 4,70 metros, de la acera existente junto al Centro Municipal García Alix y la plaza Pedro Pou, dotando a dicha ampliación de jardineras para la plantación de nuevo arbolado y plantas arbustivas.

También se procederá a la renovación de la acera del sentido contrario de circulación respetando la cota actual de la misma y ampliando en 1,40 m el ancho existente, dejando una franja de 1 m junto al bordillo para el plantado de arbolado y arbustos. Además se elevará la rasante del firme hasta la cota de ambas aceras, mediante el extendido de una capa de aglomerado texturizado.

Entre el tráfico rodado y el peatonal se dispondrán unos bolardos metálicos, donde no se dispongan jardineras. Estas actuaciones supondrán la eliminación del carril reservado para el giro a izquierda hacia la calle Don Antonio Sánchez Maurandi, quedando un único carril por sentido de circulación de 3,20 metros de ancho cada uno.

Tramo 2. Desde el cruce con la calle Don Antonio Sánchez Maurandi hasta el cruce con la calle Cristo del Perdón:

Lo que se propone es la ampliación con un ancho adicional variable entre 4,85 y 5,35 metros, de la misma acera que en el tramo anterior, dotando igualmente a dicha ampliación de jardineras para la plantación de nuevo arbolado y plantas arbustivas.

También se procederá a la renovación del solado de la acera del sentido contrario de circulación respetando la cota actual de la misma y ampliando su ancho actual en 1,65 metros, dejando una franja de 1 m junto al bordillo para el plantado de arbolado y arbustos. Además se elevará la rasante del firme hasta la cota de ambas aceras, mediante el extendido de una capa de aglomerado texturizado. Entre el tráfico rodado y el peatonal se dispondrán unos bolardos metálicos, donde no se dispongan jardineras.

Con estas actuaciones quedará un único carril por sentido de circulación de 3,20 metros de ancho cada uno. Al final del subtramo, en el sentido que va hacia la calle Cristo del Perdón lo que se propone es la ejecución de 6 contenedores soterrados dejando un ancho libre de 2,00 m entre el buzón de los contenedores y la fachada.

En el sentido contrario, se lleva a cabo la ampliación con un ancho adicional de 4,00 metros. Además se elevará la rasante del firme hasta la cota de ambas aceras, mediante el extendido de una capa de aglomerado texturizado. Entre el tráfico rodado y el peatonal se dispondrán unos bolardos metálicos.

Con estas actuaciones quedará un único carril por sentido de circulación de 3,20 metros de ancho cada uno.

Corredor verde San Andrés | Ayuntamiento de Murcia

Tramo 3. Desde el cruce con la Calle Cristo del Perdón hasta el cruce con la Calle Pintor Sobejano:

Los trabajos permitirán la ampliación con un ancho adicional de 2,00 metros, de la acera sentido Federico Balart, empleando parte de dicha ampliación para la creación de una franja de 1 m junto al bordillo para el plantado de arbolado.

También se procederá a la renovación del solado de la acera del sentido contrario de circulación respetando la cota actual de la misma y ampliando el ancho existente un metro, empleando dicha ampliación para la creación de una franja de 1 m junto al bordillo para el plantado de arbolado. Igualmente se elevará la rasante del firme hasta la cota de ambas aceras mediante el extendido de una capa de aglomerado texturizado.

Entre el tráfico rodado y el peatonal se dispondrán unos bolardos metálicos donde resulte necesario.

Con estas actuaciones quedarán dos carriles de 3,20 y 3,00 metros de ancho en sentido Pintor Sobejano, siendo uno de giro a derecha y otro de giro a derecha e izquierda, y un único carril de 3,50 metros de ancho en el sentido de circulación hacia la calle Federico Balart. El plazo de ejecución propuesto para la ejecución de las obras es de 5 meses y la inversión asciende a 1.519.424,79 euros, de los cuales 921.846 euros son subvencionados gracias a la línea de zonas de afluencia turística de los fondos de recuperación Next Generation - EU, aprobados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El proyecto Ruta de los museos en C/ Juan de la Cierva - C/ García Alix (Corredor Verde de San Andrés) está apoyado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.