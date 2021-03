Loreto: "Lucharemos por conseguir el objetivo a toda costa. No nos vamos a dejar nada"

José Luis Loreto sabe a la perfección lo que es el Real Murcia. Tiene tres finales por delante, pero está tranquilo porque "conoce la presión y la necesidad del club", apunta el sevillano.

En referencia a lo que ha trabajado durante este parón, ha querido recalcar "el aspecto mental" porque asegura que lo importante es "reactivar la mente de los futbolistas" y que "vuelvan a creer" en sus capacidades.

Hemos realizado un repaso a su trayectoria en el Real Zaragoza como jugador y sobre todo como entrenador donde tiene muy buen recuerdo de Loreto, también conocido como 'El Puma'. El preparador no se plantea lo que puede pasar después del choque ante el Córdoba, porque aclara que "ya sabía el calendario difícil que había" y, por tanto, "no merece la pena hacer cuentas antes de tiempo" y no le "preocupa en absoluto".

El exfutbolista, se muestra contento: "Ojalá la presencia de público sea un plus para el equipo grana. Los equipos con más afición son los más perjudicados con la falta de público. Es una alegría que vuelva el público", apostilla sobre las presencia de la gente en las gradas.

Por último, centrado en el choque en el Nuevo Arcángel, sentencia: "No estoy nervioso para nada. Tengo la tensión necesaria que requiere un partido como este", finaliza José Luis Rodríguez Loreto en su entrevista con los micrófonos de Onda Cero.