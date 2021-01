Se enfría la llegada de Miquel Parera al Real Murcia

La opción que más fuerza tenía dentro del Real Murcia para la portería, Miquel Parera, se ha complicado en los últimos días. Pese al interés desde dentro del club para que se realizase la incorporación del meta suplente en Segunda División y los deseos del mallorquín por venir a Murcia, la operación está lejos de completarse.

El RCD Mallorca ya le comunicó a Parera que no saldría en el mercado y el propio jugador lo reconoció en sus redes sociales. El Real Murcia, no obstante, siguió insistiendo por el jugador, pero parece que definitivamente el equipo balear le cierra la puerta a Parera. Y es que además pudimos conocer las impresiones directas a las duras declaraciones del futbolista en redes: "Solo pido que me dejen seguir mi camino. He dado todo por el club desde que tenía 12 años, me he entregado al máximo y hemos conseguido cosas muy bonitas juntos".

Ahora mismo, solo la opción de que llegase otro guardameta a la entidad que está peleando por la primera plaza en LaLiga Smartbank, daría opciones a Miquel Parera y el Real Murcia de que sus andadas se uniesen. Pese a todo, desde el Enrique Roca hablan maravillas del jugador de 24 años, que tiene un gran potencial en el panorama futbolístico, y que es presente y futuro para el Mallorca.