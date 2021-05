El alcalde de Murcia se reúne con Mauricio García de la Vega

El Real Murcia no gana para quebraderos de cabeza. En una temporada de desgracia deportiva donde se ha caído a la cuarta categoría del fútbol español, los dirigentes están centrados en finalizar la campaña asegurando toda la financiación necesaria para poder empezar a planificar el siguiente curso y dar los próximos pasos, como la llegada de un nuevo director deportivo que coja las riendas.

Entre tanto y según ha podido confirmar esta redacción, Mauricio García de la Vega y el nuevo alcalde de la ciudad, José Antonio Serrano, mantuvieron un encuentro la pasada semana. Un miembro del equipo de García de la Vega, por su parte, reconocen que "fueron a conocer al nuevo regidor de la ciudad". Por otro lado, desde el consistorio admiten que existió, pero que fue "casi improvisada, en el que no se avanzó ni profundizó en ningún tema", insisten a Onda Cero.

Cuando esta información ha llegado a manos del actual Consejo de Administración del Real Murcia, el enfado ha sido morrocotudo. No entienden por qué razón y en calidad de qué, han atendido a De la Vega. Además, la molestia del grupo directivo de la entidad centenaria aumenta, cuando no comprenden las razones por las que Serrano no ha accedido a recibirlos desde que ha ostentado el cargo. Aunque hace algunos días se mantuvo una reunión con el nuevo concejal de Cultura, Turismo y Deportes, Pedro García Rex, aún no han conseguido sentarse con el máximo dirigente de la séptima ciudad con más habitantes de España.

El sábado, José Antonio Serrano, se acercó al estadio pimentonero para conocer más acerca de la evolución del punto de vacunación situado en el feudo del Real Murcia, dónde pudo saludar a parte de la cúpula murcianista de forma fugaz.

La actualidad de Mauricio García de la Vega ha crecido en las últimas semanas en Murcia. El pasado viernes declaró en la Ciudad de la Justicia debido a la querella que se interpuso contra su persona por parte del Consejo de Administración del Real Murcia.

Veremos cómo avanza la actualidad grana con el consistorio y si se acercan posturas en favor de un Real Murcia que tiene que volver, cuanto antes, a recuperar un hueco en la tercera categoría del fútbol nacional.