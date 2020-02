Sexo y amor, ambos siguen mecanismos poco refinados

Sexo Sentido 14/02/20

Las relaciones sexuales no tienen siempre el mismo motivo ni persiguen igual fin. Por ello es importante tener claro lo que se hace. El amor trae consigo un inevitable deseo de tener íntimo contacto físico con la persona que lo inspira. No obstante, las relaciones sexuales no siempre son sinónimo de que se esté enamorado.

Hablamos con el sexólogo Jesús Rodríguez del amor y del sexo, ambos siguen mecanismos pocos refinados; cerramos de cine hablando con Antonio Rentero desde su sección Pantalla Cero.