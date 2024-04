Gaona: " digo adiós con profunda tristeza , por romper mi compromiso y no terminar la legislatura, pero no puedo más". Reconoce que " estos últimos tiempos no han sido bonitos, ni fáciles, y ahora dentro de mí crece una vida que quiero proteger , junto a la vida de mi familia" y añade "Estoy viviendo situaciones extraordinariamente complicadas que me hacen parar y reflexionar si verdaderamente merece la pena, y ha llegado el momento de decir que no ".