Esta semana en "Tu Canción", dedicamos el programa a una banda que reunió durante un par de años a cinco grandes de la música, "The Traveling Wilburys", formada por Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison y Jeff Lynne.

Recordamos el primer disco lanzado en 1988, con temas como "Heading For The Light"; "Not Alone Anymore"; "End Of The Line" y cerramos con "Handle With Care"