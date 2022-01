"MÁS DE UNO CARTAGENA", CON DÁMARIS OJEDA

Tu Canción Vol.159 - "El Tiempo en las canciones", con Juan Ignacio Ferrández

Esta semana recordamos en "Tu Canción", algunos temas donde el "Tiempo", es el protagonista, como "Time" de Alan Parsons Project; "I´m Outta Time" de Oasis; "All This Time" de Sting y cerramos con un tema de los Rolling Stones "Out Of Time".