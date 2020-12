El espacio de hoy, lo dedicamos a Christopher Cross, cantautor estadounidense que lo ha ganado todo, un Óscar, un Globo de Oro y ganó 5 premios Grammy, entre otros.

Hoy, recordaremos el disco con el que debutó y con el que consiguió los Grammy, como "Ride like the wind", "Sailing", "Poor Shirley" o "Never be the same".