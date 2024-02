El PP pide al Pleno a blindar la unidad de Cartagena "ante los planes anexionistas del alcalde de Mazarrón"

El Partido Popular pedirá en el próximo pleno un pronunciamiento de los miembros de la corporación a favor de la unidad territorial de Cartagena y en contra de las intenciones del alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, de anexionarse las localidades de Isla Plana y La Azohía, según ha informado alcaldesa y presidenta del Partido Popular de Cartagena, Noelia Arroyo.

Arroyo considera que "no es admisible que un alcalde se meta en asuntos de otro municipio y me parece intolerable que nadie ponga en cuestión la unidad territorial de Cartagena y pretenda hacerse con un trozo de nuestro municipio. Desde luego, nosotros no lo vamos a consentir".

Durante la precampaña electoral del año pasado, Campillo ya había expresado su deseo de iniciar un proceso para reclamar estas dos localidades, generando reacciones adversas. La alcaldesa rechazó esas declaraciones y el portavoz de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez, llegó a calificarle como el 'Putin mazarronero'. Sin embargo, Campillo ha reiterado sus declaraciones y la reacción de MC ha sido unirse a Campillo para hacerlo líder de un nuevo movimiento político regional.

"Los concejales hemos sido elegidos para resolver los problemas de los cartageneros y mejorar Cartagena, no para ceder partes de ella a otros municipios", declara la moción. "La defensa de nuestra unidad territorial debe ser firme y unánime, rechazando cualquier injerencia externa".

La moción presentada enfatiza la necesidad de un rechazo categórico y unánime a cualquier intento de alterar los límites municipales y comprometer la integridad de Cartagena. Además, solicita una condena específica a las declaraciones del alcalde de Mazarrón sobre su deseo de anexión, instando a una relación entre municipios basada en la colaboración y el respeto mutuo.

"¿A dónde vas, Noelia?", ha respondido el alcalde independiente de Mazarrón, Ginés Campillo, que dice que esta moción llega en el contexto de la fundación del Movimiento Regional Municipalista (MRM) y la creación este fin de semana de la Unión Municipalista de España, en la que Campillo ha sido elegido secretario general.

Por ello, el alcalde mazarronero señala que "a Noelia Arroyo no le importa Isla Plana ni La Azohía. Si esa fuera su verdadera preocupación se dejaría la piel por mejorar la vida de los vecinos de estas dos localidades de la Bahía de Mazarrón y no montaría polémicas artificiales".

"Lo que le ocurre a la presidenta del PP cartagenero es que siempre ha rendido una pleitesía desmedida a su jefe de San Esteban, primero a Pedro Antonio Sánchez y ahora a Fernando López Miras", y denuncia que "Noelia no es más que el sujeto pasivo en el inicio de una campaña de desprestigio contra el recién fundado Movimiento Regional Municipalista (MRM) y la nueva Unión Municipalista de España".

Según las tesis de Campillo, el Gobierno Regional estaría intentando enfrentar a la Unión Independiente de Mazarrón y MC Cartagena: "¿A cuento de qué el PP de Cartagena tiene ahora la premura por llevar una moción al pleno sobre Isla Plana y La Azohía en un intento de "Divide y vencerás" entre UIDM y MC Cartagena?".

En cualquier caso, el alcalde mazarronero celebra que "lo bueno de todo esto es que hemos conseguido los independientes de Mazarrón que la alcaldesa de Cartagena se acuerde, cuando ve a Ginés Campillo, de Isla Plana y La Azohía".

Al tiempo le lanza un órdago sobre el barco fenicio Mazarrón II que viene ocasionando recelos entre los municipios por el temor de los mazarroneros a que se exponga en el museo ARQUA de Cartagena: "¿va a estar al lado de los mazarroneros sus legítimos intereses y derechos para que el barco fenicio se quede en nuestro municipio? ¿o va ser cómplice del continuado expolio de nuestro patrimonio para ser expuesto en los museos de su ciudad? Quid pro quo, Noelia".