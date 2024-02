Los agricultores disuelven la tractorada y desbloquean los accesos Escombreras

Ante la inminente carga de los antidisturbios de la Guardia Civil, los agricultores decidían esta mañana disolver la tractorada que tenía bloqueados los accesos a Escombreras desde primera hora de ayer.

A pesar de dejar libre un carril en la rotonda de acceso a EXOLOM, la antigua CLH, como les había pedido la Guardia Civil, los antidisturbios de la Benemérita recibían la orden de disolver la movilización, pero los agricultores decidían finalmente no enfrentarse a ellos, montarse en sus tractores y desbloquear la entrada al valle industrial.

"Que carguen contra nosotros, porque ya no tenemos nada que perder", decía Javier Soto, uno de los manifestantes, que defendía una protesta totalmente espontánea y apolítica, causada no sólo por las duras reglas a las que está sometido el sector que hacen no rentables sus explotaciones, sino también por la falta de apoyo de todas las autoridades europeas, nacionales y regionales, e incluso de sus propios sindicatos agrarios.

Los agricultores y el medio centenar de tractores concentrados abandonaban de forma pacífica la rotonda de entrada a Alumbres y Escombreras, no sin antes aplaudir y gritar "Viva la Guardia Civil" y amenazando con continuar en próximos días con sus movilizaciones.

En cuanto al puerto de Cartagena, los barcos están trabajando con normalidad, según fuentes de la Autoridad Portuaria, y se está normalizando la entrada y salida de camiones y vehículos de las distintas empresas del valle.