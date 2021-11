Rodríguez Gacio anuncia en "Más de Uno" la creación de un nuevo club de atletismo y atletismo adaptado en Vigo

"Me gusta la Navidad. Disfruté mucho con el encendido. Es un honor, porque yo soy de aquí y he desarrollado casi toda mi carrera en esta ciudad". Así de contenta se mostraba Susana Rodríguez Gacio tras ser la escogida para pulsar el botón que encendía las luces de Navidad de Vigo. "Me habían contactado desde alcaldía y estaba preparada, y el alcalde me lo confirmó horas antes", explica en Onda Cero Vigo. "2022 no podrá ser tan fantástico como 2021 porque no hay Juegos Olímpicos, pero me fijo los retos del Mundial de Atletismo de Japón y del Mundial de Triatlón de Abu Dabi.