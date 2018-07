El Oasis of the Seas visitará Vigo en 2014

El puerto de Vigo volverá a acoger en sus muelles a uno de los gigantes que surcan los siete mares. En este caso será el Oasis of the Seas, considerado en la actualidad como el crucero más grande del mundo junto al Allure of the Seas de la misma consignataria. Será la primera vez que un crucero de tales características visita Europa. El Oasis dispone de 5.235 camarotes de los cuales 1.965 disponen de balcón y 254 más son exteriores. El buque dispone de un buen número de restaurantes de lujo, teatros de tres o más cubiertas, spa, gimnasio, biblioteca, parque acuático, pista de patinaje en hielo, paredes de escalar, galería de arte y otras instalaciones destinadas al esparcimiento de los pasajeros. El 23 de septiembre el barco partirá desde Barcelona hacia Rotterdam para realizar en los astilleros de la ciudad holandesa un mantenimiento de rutina. Hará escala en Vigo el 27 de septiembre de 2014. El 14 de octubre, de ese mismo año, el barco partirá de Rotterdam hacia Southampton de donde partirá en una ruta por el sur de Europa que le traerá a Vigo, nuevamente, el 18 de Octubre. El Oasis of the Seas es propiedad de la Royal Caribbean, que también posee el Indepedence of the Seas, buque que ya ha visitado en varias ocasiones el puerto vigués.