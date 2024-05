UB 40 obtuvo un importante éxito en los años 80 con versiones de canciones como Red, Red Wine de Neil Diamond o I Can't Help Falling in Love de Elvis Presley. Luis Fonsi, con una larga trayectoria musical, alcanzó el estrellato internacional, en 2017, gracias a "Despacito". Los primeros presentarán en directo su último trabajo discográfico UB 45. Fonsi llegará a Vigo con su nuevo disco "El Viaje" que se publica el 17 de mayo.